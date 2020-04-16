Тот факт, что сумма заимствований эквивалентна практически 66% всех доходов госбюджета (установленных в размере 975,8 млрд грн), означает лишь одно: полный экономический крах всей страны и одновременно приговор действующей власти. Такую точку зрения озвучил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя принятие Верховной Радой проекта закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

«Сбалансированный бюджет, по мнению правительства и монобольшинства, – это рекордный дефицит в размере 298,4 млрд грн, урезание субсидий населению на 8,2 млрд грн, уменьшение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на 2,1 млрд грн и, главное – рекордные заимствования в 642,664 млрд грн», – заявил парламентарий.

Он также напомнил, что, согласно сравнительной таблице изменений финансирования по долговым операциям госбюджета, в 2020 году предусматривается увеличение заимствований на 277,449 млрд грн.

«В частности, установлено, что заимствования на 2020 год запланированы на уровне 642,664 млрд грн против 365,164 млрд грн, утвержденных ранее. При этом из общей суммы заимствований 377,6 млрд грн – это внутренние заимствования (58,8%), 265,0 млрд грн – внешние заимствования (41,2%)», – констатировал народный депутат.

«Тот факт, что сумма заимствований эквивалентна практически 66% от всех доходов госбюджета (установленных в размере 975,8 млрд грн), означает только одно: полный экономический крах всей страны и одновременно приговор этой власти. А данные Госказначейства по невыполнению бюджета начиная с сентября 2019 года подтверждают неадекватность предложенной финансово-экономической модели. Ни о какой макрофинансовой стабильности уже и не вспоминают. Власть заявляет о том, что новые кредиты МВФ пойдут на непосредственное финансирование расходной части бюджета страны, а это тупиковый путь и плинтусное мышление недореформаторов», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик указал на то, что, учитывая утвержденный ранее Минфином объем платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2020–2021 годах в размере 449,75 млрд грн и 323,57 млрд грн соответственно, в неновой редакции расходной части бюджета параллельно увеличены средства на погашение (346,0 млрд грн) и обслуживание государственного долга (144,8 млрд грн). «Всего 490,8 млрд грн, или 35,5% от общего объема расходной части бюджета», – отметил Виктор Медведчук.

Также парламентарий считает показательным тот факт, что, исходя из предложенного курса в 29,5 грн/$, доходная часть бюджета в долларовом эквиваленте составит $33,1 млрд, расходная – $42,9 млрд (-$9,9 млрд).

«Это на 24,7% и 18,3% ниже аналогичных параметров главной сметы страны докризисного 2013 года – $44,0 млрд и $52,5 млрд соответственно. Такой бюджет отбрасывает Украину далеко назад вместо того, чтобы двигаться вперед и повышать уровень жизни и благосостояния граждан. На фоне $4,3 млрд ликвидных золотовалютных резервов (монетарное золото, наличные, корреспондентские счета, депозиты) у нашего государства практически нет шанса выбраться из экономического кризиса», – убежден Виктор Медведчук.

Ссылаясь на опыт последних лет, нардеп констатирует, что долговая политика, проводимая в угоду международным кредиторам, не обеспечила экономический подъем Украины.

«Госдолг Украины с 2005 года вырос с $16,1 млрд до сегодняшних $83,4 млрд, но наша страна так и не смогла даже отчасти выйти на темпы роста ВВП в 12,4% по итогам 2004 года. А значит, политика многих лет под диктовку МВФ доказала свою несостоятельность и не отвечает национальным экономическим интересам», – подытожил Медведчук.

Кроме того, как отметил политик, очевиден и тот факт, что программа деятельности Кабмина не способна преодолеть негативные последствия глубочайшего кризиса в Украине, учитывая то, что находящийся под непосредственным внешним управлением НБУ участвует в построении финансовой пирамиды из ОВГЗ.

«В этих условиях "Оппозиционная платформа – За жизнь" подготовила антикризисный комплекс мер и настаивает на пересмотре внешнеэкономического вектора развития страны в сторону восстановления взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и странами СНГ, а также отмены экономической блокады Донбасса. В случае реализации сценария по отмене санкций и восстановлению участия Украины в зоне свободной торговли в рамках СНГ экономика страны выйдет на докризисные объемы торговли и получит дополнительно примерно $19,5 млрд в год. И здесь важно понимать, что это не кредиты, а реальные шаги к восстановлению высокотехнологичного промышленного потенциала страны как основы роста экономики и благосостояния граждан», – резюмировал Виктор Медведчук.