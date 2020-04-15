Ряд депутатов от пропрезидентской партии «Слуга народа» пошли на фальсификацию, чтобы не допустить реализации ключевой программной цели партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – обеспечения права граждан на народовластие, принятия важных для страны решений на всеукраинском и местных референдумах. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ, распространенном пресс-службой политсилы.

«14 апреля соросовские выкормыши, обосновавшиеся в Комитете ВР по вопросам антикоррупционной политики, пошли на прямой обман и фальсификацию ради того, чтобы не допустить реализации ключевой программной цели ОПЗЖ – обеспечения права граждан на народовластие, принятия важных для страны решений на всеукраинском и местных референдумах. Законопроект № 3177 «О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе», внесенный депутатами нашей партии, был необоснованно и лживо оценен в официальном документе комитета как содержащий коррупционные риски. «Соросята» усмотрели крамолу в законопроекте, насчитывающем более 140 статей и регулирующем деятельность территориальных громад и механизм проведения референдума, лишь в статье, которая предусматривает возможность материально-технического обеспечения системы проведения референдумов без конкурса, что предусмотрено законодательством Украины о проведении публичных закупок», – заявили в партии.

В ОПЗЖ возмущены тем, что первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин, основываясь на единственном замечании, которое не соответствует действительности, внес предложение, поддержанное комитетом: признать весь законопроект не соответствующим антикоррупционному законодательству.

«Юрчишин и его подельники, в частности «соросенок» Алексей Жмеренецкий, который, выполняя политический заказ и используя свой депутатский мандат в узкокорпоративных соросовских интересах, пошел на открытую клевету, а также председатель комитета Анастасия Радина (Красносельская), без ведома которой не могли быть приняты подобные решения, доказали, что готовы идти на любые манипуляции, чтобы очернить инициативу «Оппозиционной платформы – За жизнь». Потому что для выкормышей Сороса и их хозяина любая форма народовластия означает реальный, а не «стадионный» политический приговор», – констатировали в ОПЗЖ.

Кроме того, заявили в политсиле, в своих фантазиях Ярослав Юрчишин дошел до «откровенного бреда», заявив, что последовательное стремление ОПЗЖ к законодательному закреплению института референдумов – это «реализация фактически пророссийских планов».

««Оппозиционная платформа – За жизнь» считает подобные надуманные провокации саботажем народовластия и прямой политической коррупцией, нарушающей статью 5 Конституции Украины. Если в ближайшее время руководство фракции «Слуга народа» не дезавуирует заявления своих членов, мы будем считать курс на борьбу с народовластием официальной позицией этой политической силы, за которую она, без сомнения, понесет всю полноту политической ответственности», – подытожили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».