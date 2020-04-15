«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от власти предать гласности факты «сотрудничества» Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в Украине. Об этом заявил председатель Политсовета партии, народный депутат Виктор Медведчук.

«Я, как председатель Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", вместе с народным депутатом от нашей политической силы Ренатом Кузьминым обратился с депутатским обращением на имя президента Украины В. Зеленского, премьер-министра Д. Шмыгаля, министра здравоохранения М. Степанова и главы СБУ И. Баканова с требованием предоставить информацию, касающуюся работы в Украине 15 военных биолабораторий США, которые осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан, о чем открыто пишут европейские средства массовой информации», – проинформировал политик.

По словам Медведчука, политсила требует от власти предать гласности факты противоправного «сотрудничества» Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в Украине, которое началось еще во время президента Ющенко, продолжалось при президенте Порошенко и осуществляется при нынешней власти.

В частности, отметил народный депутат, в Украине функционирует «Научно-технический центр в Украине» – международная организация, финансируемая властями США, работники которой имеют дипломатический иммунитет. Данный центр занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения.

«Появление американских биолабораторий в Украине и финансирование проектов НТЦУ совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране. В частности, в 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, который вызвал геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине произошла вспышка холеры – тогда госпитализировали 33 человека. А три года спустя холеру обнаружили уже у 800 человек. Еще годом позже только в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры. В январе 2016 года в Харькове по меньшей мере 20 военнослужащих погибли от похожего на грипп вируса. Еще более 200 человек были госпитализированы. Два месяца спустя в Украине было зафиксировано 364 погибших. Причина – свиной грипп A (H1N1) pdm09, то есть тот же штамм, который привел к мировой пандемии в 2009 году. В 2017-м в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом того же года такая же вспышка зафиксирована в Запорожье и Одессе, а осенью – в Харькове», – перечислил политик.

Виктор Медведчук убежден в том, что, учитывая рост заболеваемости населения серьезными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах Украины.

«Инициированные в 2010–2012 годах проверки по вопросам соблюдения норм безопасности биологическими лабораториями выявили ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. По итогам проверок в 2013 году было принято решение о прекращении сотрудничества Украины и США в сфере биологических экспериментов. Однако с приходом к власти Порошенко эта программа была возобновлена. Более того, власть ликвидировала санитарные нормы и правила, устанавливающие стандарты обеспечения биологической безопасности, чем поставила под удар жизнь и здоровье миллионов украинцев», – подчеркнул парламентарий.

В связи с вышеизложенным «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от власти предоставить следующую информацию: сколько американских военных биологических лабораторий, получающих финансирование из-за рубежа, действуют сегодня в Украине; на основании каких нормативных документов они осуществляют свою работу и каким образом государство контролирует их деятельность.

«Украинский народ должен знать правду о секретных программах. Мы требуем прекратить эксперименты, которые на протяжении длительного времени власть проводит над своим народом по требованию и в интересах США», – подытожил Виктор Медведчук.