Если Ринат Ахметов продолжит терять по несколько миллиардов долларов в год, то вскоре он уже не будет считаться самым богатым украинским бизнесменом. Так прокомментировала новый рейтинг мировых миллиардеров от журнала Forbes политический консультант Юлия Пилецкая. Об этом Пилецкая написала в своей колонке на сайте «Корреспондент».

«Ринат Ахметов пока что остается самым богатым украинским бизнесменом. Но если так пойдет и дальше, то вряд ли в следующем году удержит «пальму первенства». Рейтинг Forbes-2020 принес сенсацию – Ахметов теперь стоит 2,4 млрд., а ведь всего год назад журнал оценил его капитал и активы в 6 млрд. долларов!», - приводит данные Forbes политический консультант.

Пилецкая подчеркивает, что Ахметов понес в 2019 году не только финансовые потери, но и его политические инвестиции закончились неудачно.

«С точки зрения политических инвестиций, 2019 год закончился для Ахметова неудачно. Слишком много финансовых и репутационных потерь стоил сериал «Спасение рядового Порошенко» - олигарх бросил все силы на победу действующего президента, параллельно его проекты Радикальная партия Олега Ляшко и «Оппозиционный блок» работали на раскол оппозиции. Но Порошенко проиграл, а на выборах в Верховную Раду «Оппозиционному блоку» устроил «избиение младенцев» Виктор Медведчук, разгромивший проект Ахметова-Коломойского», - пояснила она.

В результате, поясняет Пилецкая, на поле условного Юго-Востока сегодня доминируют Виктор Медведчук и «Оппозиционная платформа».

«В итоге на условном Юго-Востоке сегодня доминируют Медведчук со своей «Оппозиционной платформой», олигарха Ахметова изгнали с этого политического поля», - констатировала политический консультант.

По словам Пилецкой, Ахметов собирается ликвидировать политическую партию «Оппозиционный блок», поэтому депутаты от «Оппоблока» больше не исполняют роль оппозиционеров, а голосуют вместе с властью.

«Впрочем, Ахметов, видимо, больше не делает ставку на «Оппозиционный блок», потому что на политическом рынке говорят об остановке финансирования. А ахметовские депутаты вроде Виктории Гриб и Мусы Магомедова (оба - внефракционные) голосуют за все резонансные инициативы власти, включая закон о продаже земли», - резюмировала политический консультант Юлия Пилецкая.