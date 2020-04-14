Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук считает, что заявления президента Владимира Зеленского о вознаграждении в $1 млн тому, кто в Украине изобретет вакцину от коронавируса, – очередной пиар-ход и не более того. Об этом политик сказал в кулуарах Верховной Рады журналистам, попросившим прокомментировать инициативу главы государства, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

«Я думаю, что кто-то все-таки ему подсказал эту наивную мысль. Или наивный ход. Почему? Потому что надо разбираться, что собой представляют научные аналитические исследования. Что собой представляет наука и изобретение, в том числе в данной ситуации, вакцин для борьбы с коронавирусом. Это плановый подход, это исследования лабораторные, научные, практические, которые могут привести к тому или иному результату», – заявил Медведчук.

«Если бы господин Зеленский был знаком с системой научных исследований или если бы его проконсультировали на эту тему, он бы знал, что научные исследования предполагают несколько циклов… Если такие исследования и проводятся, тогда у тех ученых, которые их проводят, необходимо узнать, как они собираются это сделать, какие этапы они уже задействовали и какие этапы в их деятельности могут привести к результату. А подобные заявления – ну, это очередной пиар-ход, я так расцениваю, не больше», – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что поиском вакцины от коронавируса сегодня занимаются многие страны мира, где наука развивается и финансируется намного лучше, чем в Украине.

«Да, поиском вакцины сегодня занимаются многие страны мира. Это и Япония, и Австралия, и США, и Россия, и Франция... Мы видим, что многие из лабораторий, которые ведут именно научные изыскания, реальные, а не разговоры о вакцине, они планируют, что, возможно, смогут выйти на положительный результат в июле-сентябре», – рассказал Виктор Медведчук. И добавил, что говорить о подобных исследованиях в Украине, к сожалению, не приходится.

Политик отметил, что тоже хотел бы, чтобы эту вакцину изобрели именно в Украине. «Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы вакцина была найдена. И еще больше мне бы хотелось, чтобы эту вакцину изобрели именно в Украине. Но, к сожалению, реально пока об этом ничего не свидетельствует», – резюмировал Виктор Медведчук.