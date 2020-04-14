Несмотря на эпидемию, власть во главе с Зеленским до сих пор ведут себя как шоумены, а не как государственные менеджеры. Так политический аналитик Сергей Лозовский на «Корреспонденте» охарактеризовал селекторное совещание в ОП.

Лозовский обращает внимание, что ОП обсуждают «улучшение информирования» украинцев в связи с Пасхой, в то время как профессионалы должны предлагать решения и действовать.

«Специально для ОП! Не надо «улучшать информирование»!!! Для верующих главный авторитет – это духовный пастырь. А ваше чиновничье «активнее говорить об ответственности» - это для них пустой звук! Просто соберите предстоятелей всех основных конфессий – УПЦ МП, ПЦУ, УПЦ КП, главного раввина и верховного муфтия – и вместе с ними обратитесь к верующим с просьбами воздержаться от посещения храма на Пасху», - предлагает он.

«И я уже не буду обращать чрезмерное внимание на явное противоречие – что отпраздновать Пасху «торжественно» - это для верующих и означает пойти в храм на богослужение», - добавил он.

Лозовский одобряет идею Кабмина запустить Интернет-сайт, который будет показывать запасы медикаментов, наличие оборудование и укомплектованность персоналом в каждой больнице.

«Идем дальше. Интернет-сайт, о котором рассказал премьер Денис Шмыгаль, где мы сможем увидеть, сколько средств защиты, медицинского оборудования, медперсонала есть в каждой больнице и т.д. - идея хорошая, но запоздавшая», - написал он.

Вместе с тем, Лозовский обращает внимание, что Кабмин мог запустить такой Интернет-сайт еще несколько недель назад, когда такую инициативу выдвинула «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Если бы власть работала системно, то начала бы именно с этого шага. Тем более что впервые такая идея прозвучала в Антикризисном плане «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука еще несколько недель назад», - обратил внимание политический аналитик.

«Действительно, такой сайт стал бы своеобразной картой, дающей ответ, что у нас есть, чего нет, что можно перебросить, скажем, из Николаевской области в Житомирскую, а что необходимо закупить за рубежом», - так описал он функционал такого Интернет-сайта.

По словам Сергея Лозовского, «радует, что в Кабмине решили позаимствовать наработки Медведчука, но в условиях эпидемии хорошо бы действовать побыстрее».

«Но не радует, почему чиновники так тянут с этим вопросом. Как говорится, при современном развитии технических средств такой сайт делают за сутки, еще максимум трое суток нужно, чтобы все больницы Украины по Интернету прислали информацию, что у них есть и в чем они нуждаются», - уверен аналитик.

Сергей Лозовский подчеркнул, что «всего лишь одно рядовое совещание» вызывает массу вопросов насчет компетентности власти.

«В общем, у «зеленых» пока что все как всегда. Поставили телегу впереди лошади, а потом удивляются, почему у них «лыжи не едут», - резюмировал политический аналитик Сергей Лозовский.