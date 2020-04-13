Принятые изменения в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» – это циничный обман людей, обман страны и путь, который ведет в никуда. Так председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук оценил проголосованные монобольшинством изменения в главную финансовую смету страны.

«Когда «Слуга народа» и другие фракции и депутаты поддерживали закон о бюджете, они должны были понимать, куда они этим бюджетом выведут нашу страну. Изменения в закон о бюджете – это фактически курс внешнего управления, это курс, на который толкают Украину Всемирный банк, МВФ», – заявил оппозиционный политик.

Виктор Медведчук озвучил цифры и факты, наглядно демонстрирующие, что данные изменения принимались в интересах западных кредиторов, а не украинских граждан.

«Доходная часть бюджета-2020 после внесенных изменений составляет 975 млрд грн. Заимствования составляют 642 млрд грн. То есть 66% доходной части бюджета – это внутренние и внешние заимствования. Вы можете себе представить, как можно охарактеризовать экономику Украины, социальную сферу и вообще нашу страну, если 65–66% доходной части бюджета фактически составляет не то, что делается в стране, не то, что зарабатываются деньги, которые идут в доходную часть бюджета, а это все средства, которые в результате будут заимствованы, то есть за счет кредитов и за счет того, что их надо будет отдавать?» – отметил политик.

Виктор Медведчук особо подчеркнул, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» не могла проголосовать за бюджет, который предполагает уменьшение на 8,2 млрд грн субсидий для погашения жилищно-коммунальных расходов, их компенсации, и это притом, что на 1 марта 2020 года долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составляют 67 млрд грн.

«Мы не могли проголосовать за этот бюджет еще и потому, что уменьшены на 2,1 млрд грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. Фактически это уничтожает местное самоуправление», – отметил парламентарий. Это значит, убежден он, что громады в регионах не имеют возможности не только вести борьбу с коронавирусом, но и бороться за выживание.

Виктор Медведчук также назвал суммы, заложенные на обслуживание госдолга: «Если раньше только проценты по обслуживанию госдолга составляли 141 млрд грн, сейчас этими изменениями данная сумма увеличена на 3 млрд грн – до 144 млрд».

Парламентарий отметил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» не согласна с тем, на какие статьи расходов выделяются бюджетные средства.

Например, в Ивано-Франковской области на строительство современного биатлонного комплекса выделено 70 млн грн. «Вдумайтесь, сегодня Ивано-Франковская область – одна из лидеров по заболеваниям коронавирусом... Я думаю: может быть, эти средства надо было выделить людям? Помочь людям в Ивано-Франковской области для того, чтобы справиться с этим злом, а не строить сегодня новый биатлонный комплекс... Или финансирование кинопроизводства – сегодня 445 млн. Это тоже не та проблема, которую нужно решать сегодня, в условиях кризиса экономики и в условиях борьбы с коронавирусом», – подчеркнул политик

Виктор Медведчук рассказал, что должна была сделать власть, чтобы вывести страну из кризиса.

«Мы считаем, что власть должна была пойти по пути наших предложений, а именно Антикризисного плана «Оппозиционной платформы – За жизнь». Необходимо было работать над увеличением валового внутреннего продукта за счет в первую очередь снятия экономической блокады с Донбасса, это дало бы плюс 2–2,5% ВВП. И это реальное наполнение экономики, а не заимствование на уровне 65% доходной части», – отметил парламентарий.

Именно по этим причинам «Оппозиционная платформа – За жизнь» отказалась поддержать изменения в бюджет.

«Мы считаем, что этот бюджет ведет Украину в никуда; что власть тупо выполняет указания тех, кто осуществляет внешнее управление: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Фонда Сороса и многих других, которые не заинтересованы в том, чтобы наша страна выжила. И мы красными кнопками продемонстрировали свое отношение к преступным изменениям доходной части бюджета, потому что видим в другом и возрождение экономики, и развитие страны, и борьбу с коронавирусом», – резюмировал Виктор Медведчук.