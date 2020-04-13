Медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий телеканалу Newsone дал интервью, в котором одобрительно высказался о деятельности народного депутата Нестора Шуфрича в связи с принятием поправок к Земельному кодексу: «Не думал, что скажу что-то хорошее про ОПЗЖ», – блогер напомнил, что регулярно критиковал эту политическую силу. – «Что вижу сейчас – тот же Нестор Шуфрич один зачитывает поправки. Это круто».

Председатель депутатской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия ренее заявил, что если бы фракция «Оппозиционной платформы – За жизнь» не выступала против законопроекта о рынке земли, то он был бы проголосован еще в 2019 году.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» внесла 3299 правок, и делала все необходимое, для того чтобы все они были рассмотрены независимо от результата текущего голосования.

Уже после принятия закона председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук отметил, что Всемирный Банк требует принять законы, которые обеспечат открытый доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами, ускорят процедуру продажи земли, в том числе государственной, а также ограничат безвозмездную передачу земли (перевожу: Всемирный банк требует прекратить выдачу гражданам Украины безвозмездно земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, а также жилищного и дачного строительства, что предусмотрено земельным законодательством).

«Реально же речь идет о провале земельного закона сразу после его принятия. Вряд ли Всемирный банк отступится от своих пожеланий, а фактически – требований, которые наверняка разделяет и МВФ. Так что перспектива получить от этих институций до $10 млрд стала еще более призрачной», – подчеркнул политик.

Уже через несколько дней представитель МВФ подтвердил правоту Медведчука, заявив, что рекомендует прислушаться к позиции Всемирного Банка. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.