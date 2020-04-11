Президент Украины Владимир Зеленский стоит перед выбором: либо мир на Донбассе с помощью голосов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и поддержки Виктора Медведчука, или инициация пересмотра Минских соглашений. Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил известный британский либеральный эксперт Тарас Кузьо.

«В этот момент Зеленский должен выбрать либо «мир» с помощью голосов Медведчука в парламенте, либо, наоборот, выполнить свое обещание инициировать пересмотр невыполнимых Минских «соглашений», – пишет Кузьо.

Сегодня альтернатива минским соглашениям может быть только одна - потеря для Украины Донбасса. Об этом заявил Виктор Медведчук в своем недавнем интервью телеканалам «112 Украина«, NewsOne, ZIK и «Интер».

«Вы же знаете, что в последнее время, особенно после прихода команды Зеленского, имеют место дискуссии, аналитические материалы, высказывания, такие сумбурные, представителей власти, но это, большей частью отсутствие какого либо опыта, или профессионализма в этой части, о том, что Минские соглашения надо пересмотреть. Необходимо внести изменения, необходимо сделать возможным их реализацию, и многие другие подобные версии, которые, я уверен, берутся с потолка, но, при этом эти люди, я имею в виду новую команду власти г-на Зеленского, не понимают, что альтернативы минским соглашениям (опять таки, я говорю о трех документах - так, кстати говорится и в Парижском коммюнике от 9 октября 2019 года) - альтернатива может быть только одна: потеря для Украины Донбасса. Потеря людей, граждан Украины. Вот, к сожалению, какая может быть альтернатива», - объяснил парламентарий.

Ранее политическая партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступила с заявлением, в котором потребовала от власти выполнения Минских соглашений.