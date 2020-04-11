Украина утратила промышленную базу для производства аппаратов для искусственной вентиляции легких. Так пенсионерка Светлана Иванько прокомментировала в Facebook брифинг мэра Киева Виталия Кличко о готовности столицы противостоять эпидемии коронавируса.

Иванько пишет, что Кличко честно признался - Киев не может закупить аппараты БРИЗ у завода «Буревестник», потому что по факту такого предприятия больше нет. «Завод на Левом берегу Киева в полуразрушенном состоянии и просто не может ничего производить», - констатировала она.

По словам Светланы Иванько, сейчас в мире идет настоящая «третья мировая» за аппараты для ИВЛ и комплектующие к ним.

«А вы в курсе, что в мире идет настоящая «третья мировая» за аппараты для ИВЛ и комплектующие? Только один штрих, иллюстрирующий важность проблемы – в Израиле за закупки приборов ИВЛ отвечает спецслужба Моссад. Причем перед агентами Моссада поставлена задача покупать аппараты в любой стране мира и за любые деньги», - написала пенсионерка.

По словам Иванько, вопросы о поставках аппаратов для ИВЛ сейчас решаются на высшем политическом уровне.

«Дело в том, что лидеры всех ведущих стран мира – Трамп, Нетаньяху, Путин и другие – давно поняли, что в борьбе против коронавируса выиграет тот, у кого будет больше аппаратов для ИВЛ», - поделилась блогер.

По словам Светланы Иванько, «вопросы о поставках аппаратов ИВЛ и комплектующих сейчас решаются на высшем политическом уровне».

«Поэтому новость о том, что Виктор Медведчук купил 5 аппаратов для ИВЛ, из которых 2 уже работают в Закарпатской области – это характеристика его возможностей», - пояснила блогер.

По словам Иванько, Виктор Медведчук обеспечил Закарпатье всеми необходимыми средствами и оборудованием для борьбы с эпидемией коронавируса.

«К слову, Медведчук обеспечил Закарпатье всем необходимым – и маски, и защитные комбинезоны для врачей, и ПЦР-тесты производства Австрии, и аппараты для ИВЛ», - написала она.

«В общем, чтобы купить аппараты для ИВЛ, сейчас нужны связи на мировом уровне. Одни деньги тут ничего не решают, чтобы решить вопрос, нужно выходить на уровень первых лиц. Вон у президента Сербии Вучича таких связей нет, поэтому он жалуется в интервью, что поставщики срывают контракты, потому что продают тому, кто больше заплатит», - резюмировала пенсионерка Светлана Иванько.