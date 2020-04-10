Карта распространения Covid-19 демонстрирует, что лидируют западные области. Об этом пишет на сайте «Корреспондент» политический эксперт Владимир Мулык.

«Что логично – вирус привезли заробитчане, которых больше всего как раз на Западной Украине», - поясняет эксперт.

«Ситуация тревожная, вплоть до того, что во Львовской (82 диагностированных), Ивано-Франковской (254) и Тернопольской областях (196) собираются вводить комендантский час», - так характеризует обстановку автор.

По словам Владимира Мулыка, на фоне остальных западных областей в лучшую сторону выделяется только Закарпатье.

«На фоне остальных выделяется Закарпатская область. Казалось бы, самая западная область, вернулись тысячи заробитчан - но на данный момент только 56 заболевших», - приводит статистику эксперт.

Владимир Мулык поясняет это тем, что Закарпатье - это самый обеспеченный регион среди западных областей.

«Давайте учитывать, что Закарпатье среди всех западных областей – самый обеспеченный регион. Еще в марте Оксана Марченко с Виктором Медведчуком организовали доставку на Закарпатье большой партии масок, халатов, экспресс-тестов, 2 аппарата для ИВЛ.

На днях доставили вторую партию – 1000 защитных комбинезонов, австрийские ПЦР-тесты, 150 тысяч масок, которые бесплатно будут раздавать местным жителям», - перечислил эксперт.

По словам Мулыка, сработал замысел Виктора Медведчука – обеспечить жителей и медиков средствами защиты, медикаментами и оборудованием – поэтому на Закарпатье эпидемию удается сдерживать.

«То есть, замысел Медведчука – по максимуму обеспечить жителей дефицитными масками, а медиков – защитными костюмами, тестами, приборами для ИВЛ – сработал. На Закарпатье, несмотря на близость западной границы и десятки тысяч заробитчан, эпидемию удается сдерживать», - пояснил политический эксперт.

В отличие от Закарпатья, констатирует Мулык, во многих других регионах ситуация тяжелая.

«А в других западных областях, как видим, ситуация тяжелая. Но самое главное, что мы не знаем всей картины происходящего. Больницы в регионах элементарно не обеспечены тестами, даже самыми дешевыми китайскими. А, например, что касается Донецкой и Луганской области, то МОЗ вообще не владеет данными. Представьте, каково работать врачам в прифронтовой зоне? А делать тесты и ставить диагнозы на неподконтрольной территории элементарно никто не пустит», - пояснил политический эксперт Владимир Мулык.