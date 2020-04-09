Власть Зеленского продолжает реализовывать политику Порошенко, направленную на языковую и конфессиональную дискриминацию украинцев. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Парламентарий отметил: о дискриминации свидетельствует тот факт, что министр инфраструктуры Криклий обратился к предстоятелям ПЦУ Блаженнейшему Митрополиту Епифанию и УГКЦ Блаженнейшему Святославу с просьбой освящать пасхальные куличи, которые «Укрпочта» будет бесплатно доставлять украинцам, чтобы не нарушать режим карантина, при этом интересы прихожан Украинской православной церкви министр проигнорировал.

«Министр инфраструктуры проигнорировал прихожан наиболее многочисленной Украинской православной церкви – единственной канонической православной церкви в Украине. Своим циничным и волюнтаристским решением он установил, что деньги налогоплательщиков Украины должны тратиться на доставку куличей прихожанам ПЦУ и УГКЦ, а прихожане УПЦ этого недостойны», – заявил Медведчук.

Политик указал на то, что такие действия министра – это прямое нарушение статьи 24 Конституции Украины, которой предусмотрено: «Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам».

Чиновник, грубо нарушивший Основной Закон страны, должен понести за это ответственность, подчеркнул парламентарий.

«Министр инфраструктуры Криклий своими действиями оскорбляет миллионы прихожан УПЦ, подвергает их жизнь и здоровье реальной опасности. За подобные действия он должен быть отправлен в отставку ради торжества справедливости, утверждения идей гражданского равенства и сохранения межконфессионального мира в Украине», – резюмировал Виктор Медведчук.