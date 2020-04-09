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На Закарпатье прибыла очередная партия медицинских средств и препаратов для борьбы с пандемией коронавируса – это часть программы помощи от председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, приобретенная за их личные средства. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Все медицинские средства и препараты будут распределены областной партийной организацией «Оппозиционной платформы – За жизнь» и использованы для борьбы с коронавирусом.

Для всех семейных врачей Закарпатской области, каждому будут вручены средства индивидуальной защиты, которые состоят из:

  • комплекта медицинской одежды врача-инфекциониста;
  • бахил средних;
  • шлема эпидемического;
  • защитного прозрачного экрана для лица;
  • специальных защитных очков.

Для больниц Закарпатской области будут переданы:

  • 1 000 защитных костюмов-комбинезонов для медицинских работников;
  • 500 литров антисептика;
  • 12 000 пар защитных осмотровых перчаток;
  • тесты ПЦР производства Австрии.

Жителям Закарпатья активистами партии во всех районах будут розданы 150 000 защитных масок.

Напомним, ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко передали на Закарпатье 350 экспресс-тестов BIOEASY для выявления коронавируса (2019-nCoV), 38 000 пар защитных осмотровых перчаток, 600 комплектов медицинских комбинезонов нескольких видов, 90 комплектов одежды для использования докторами-инфекционистами, электронное оборудование для мониторинга состояния пациентов «БИОМЕД» ВМ800D, 30 штативов для капельниц и 500 литров средства для дезинфекции рук, кожи и медицинского оборудования.

Кроме того, недавно Институт сердца получил от Фонда Оксаны Марченко специальное медицинское оборудование – автоматическую систему молекулярной диагностики в реальном времени ELITeInGenius, с помощью которой можно абсолютно точно и за короткий срок выявить коронавирус у человека.
ForUm

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