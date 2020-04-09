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В программе «Утро на NEWSONE» обсудили ужесточение карантинных мер, закрытие НАБУ дела против Порошенко, принятие закона о рынке земли, мнение 48% украинцев, что власть не справляется с противодействием коронавирусу, заявление Медведчука, что присоединение Украины к санкциям ЕС против Беларуси — позор. 

Политический эксперт Кирилл Молчанов заявил, что Зеленский «сбросил маски» и прямо заявил, что рынок земли приняли в интересах МВФ.

«Что меня поразило, что президент перестал артикулировать те вещи, которые говорил до этого, что это право украинцев, дадим возможность продать свои паи, как в цивилизованных странах. Сейчас он «сбросил маски» и прямо заявил, что рынок земли приняли в интересах МВФ. Я считаю, что это и есть самой большой трагедией. Потому что без проведения диалога с обществом, не узнав позицию украинцев, мы снова загоняем себя в кабалу внешних долгов. Мы видим, что долгам конца-края не видно», - отметил эксперт. 
ForUm

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