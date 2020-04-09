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Одним из приоритетов украинской власти в этом году должна стать не распродажа земли, а сохранение природы, в первую очередь лесов.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Парламентарий напомнил, что в чернобыльской зоне отчуждения возникло сразу несколько пожаров.

«Один из них – общей площадью 100 га, из которых 35 га приходится на зону отчуждения, – после четырех дней борьбы с огнем потушен. Однако его последствия еще будут сказываться, поскольку радиационный фон в эпицентре пожара повысился до 2,3 микрозиверта при норме в 0,14. 7 апреля в зоне отчуждения возник еще один пожар. И происходят они не только в Чернобыльской зоне, а угроза – не только повышение радиационного фона, но и выбросы вредных веществ. В Киеве показатели общего индекса качества воздуха в последние дни превысили допустимые нормы в 4–5 раз», – рассказал Медведчук.

Политик выразил уверенность, что не распродажа украинской земли, а сохранение природы, в первую очередь лесов, которые и без того являются объектом хищнической вырубки, должно стать одним из приоритетов украинской власти в этом году.

«В повышенную готовность необходимо привести государственные службы, которые борются с подобными бедствиями и способны их предотвращать, а расследование причин пожаров в зоне отчуждения должно быть проведено срочно и открыто, невзирая на карантин», – указал Виктор Медведчук.
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