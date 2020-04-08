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МВФ и Всемирный Банк ведут с украинской властью банальную ролевую игру в «доброго и злого полицейского». Так политический консультант Дмитрий Джангиров прокомментировал у себя в Facebook заявление ВБ, который призвал внести изменения в новый закон о рынке земли.

МВФ исполняет роль «доброго полицейского», в  то же время, пишет Джангиров, Всемирный Банк прямо потребовал от властей Украины внести изменения в новый закон, чтобы дать иностранным компаниям возможность скупать украинские черноземы.

«А вот Всемирный Банк, начав на своей официальной страничке «за здравие» – с приветствия за принятие земельного закона – продолжил в иезуитской манере заботой о защите интересов украинского народа, а закончил «настоятельным призывом» принять дополнительные законы», - охарактеризовал автор заявление Всемирного Банка.

«Прежде всего, ВБ требует увеличить разрешенную к приватизации площадь участка, а также допустить к покупке земли иностранные юридические лица», - подчеркнул Джангиров ключевое требование Всемирного Банка.

По словам Джангирова, иностранные кредиторы ведут себя так, как спрогнозировал глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, который пояснил, что их главная задача – обеспечить условия для скупки черноземов иностранными компаниями.

«Проще говоря, Медведчук спрогнозировал, что «иностранные партнеры» в лице МВФ и ВБ не удовлетворятся законом о земле, потому что их настоящая цель – это завести в Украину иностранные компании, которые бы смогли скупать украинские черноземы», - написал политический консультант.

Джангиров отмечает, что не прошло и двух суток, как прогноз Медведчука сбылся.

«Не прошло и 2 суток – как уже 4 апреля прогноз МЕДВЕДЧУКА сбылся. В своем заявлении по Украине «добрый полицейский» МВФ сосредоточил свои пожелания на принятии законопроекта о банках в целом, а также принятии поправок в госбюджет на 2020 год.

А вот по «земельному вопросу» г-н ЛЮНГМАН призвал Украину следовать указаниям Всемирного банка – т.е. дать возможность иностранным фирмам скупать землю большими объемами», - пояснил политический консультант.

Впрочем, прогнозирует Джангиров, если «слуги» решили обслуживать МВФ, а не служить украинскому народу, то их историю можно считать законченной.

«Так что быть «слугой двух господ» – собственного народа и внешних кредиторов, у нынешней власти не получится. Внешние «партнеры» не позволят служить кому-то другому. Другой вопрос, что на этом историю «слуг народа», скорее всего, можно считать законченной…», - прогнозирует политический консультант Дмитрий Джангиров.
ForUm

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