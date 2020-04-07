Экономические и социальные потери вследствие карантина как для украинского бизнеса, так и для населения могут серьезно превысить потери от пандемии коронавируса, поэтому необходимо уже сейчас определить окончательные сроки действия карантинных мер.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Парламентарий привел результаты опроса Союза украинских предпринимателей̆, согласно которым лишь 51% бизнесов, входящих в состав Союза, может выдержать месяц карантина и более и при этом не обанкротиться.

«Каждый̆ четвертый̆ бизнес может выдержать 2–3 месяца работы в условиях карантина, 6% предпринимателей̆ полностью закрыли бизнес (в эту категорию попал преимущественно микро- и малый̆ бизнес). Только 3% респондентов заявили, что их бизнес может работать длительное время при необходимых условиях: арендные каникулы, удаленный̆ доступ для сотрудников, пересмотр бизнес-модели. Почти 60% опрошенных владельцев бизнеса продолжают деятельность при ограничениях (это преимущественно крупный̆ и средний̆ бизнес), 29% – прекратили работу (характерно для микробизнеса)», – отметил Виктор Медведчук.

Кроме того, опрос показал, что треть собственников бизнеса (преимущественно микробизнеса) заявляют о падении доходов на 90–100% с начала карантина.

«Эти предприниматели уже уволили 50% штата сотрудников. Собственники малого и среднего бизнеса говорят о снижении доходов на 25–50% по сравнению с докарантинным периодом и уже уволили от 10 до 25% работников. Потери прибыли крупных предприятий составляют 10–25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер», – сообщил нардеп.

Как отметил Виктор Медведчук, Союз украинских предпринимателей̆ представлен, прежде всего, микро-, малыми и средними предприятиями, однако это огромный̆ сектор экономики, имеющий̆ крайне важное социальное значение в преодолении безработицы и обеспечении занятости.

«Его значение особенно важно в контексте мероприятий, связанных с возвращением в Украину "заробитчан", перед которыми остро встанет проблема трудоустройства. На период карантина и сразу после него государство должно пойти на беспрецедентные меры по уменьшению налогового и административного давления на этот важнейший̆ сегмент экономики. В противном случае работы и доходов могут лишиться миллионы украинских граждан», – подчеркнул политик.

Медведчук указал также на очевидность того факта, что и украинский̆ бизнес, и население не имеют достаточного запаса прочности, чтобы выдержать карантин свыше заявленного срока – до 24 апреля.

«Экономические и социальные потери могут серьезно превысить потери от самой̆ пандемии, поэтому окончательные сроки действия карантинных мер следует определить уже сейчас», – особо подчеркнул парламентарий.

«Власть же предпочитает отделываться популистскими заявлениями вместо конкретной̆ работы – даже Киев не обеспечен медицинскими масками, не говоря уже о тестах на определение коронавируса, респираторах, медицинских перчатках и аппаратах искусственной̆ вентиляции легких, аппаратах оксигенации крови», – подытожил Виктор Медведчук.