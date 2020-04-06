Западные «ломбарды» в лице Всемирного банка и МВФ, пользуясь пандемией коронавируса, требуют от украинской власти изменить закон о продаже земли, чтобы дать иностранным компаниям скупать земельные участки. Об этом в Facebook пишет политический обозреватель Алексей Куракин.

«Западные ломбарды тоже работают в условиях пандемии. И что-то эти «благодетели» не очень довольны законом о земле, принятом коалицией «слуг», партии Порошенко и «Голоса МВФ» в Верховной Раде», - иронически написал Куракин.

По словам Куракина, «наши «великі друзі і надійні партнери» … радостно потрепали Зеленского по щеке» и тут же потребовали изменить новый закон.

«И настойчиво, сурово сдвинув брови, посоветовали (читай - приказали) изменить новый закон о рынке земли, чтобы а) иностранные компании могли покупать украинскую землю; б) чтобы иностранцы могли скупать большие земельные участки», - написал он.

«Именно так надо понимать слова «... дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земли... ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность...", - именно так следует понимать», - расшифровал журналист заявление Всемирного банка.

По словам Куракина, на наших глазах сбываются слова Виктора Медведчука, который прогнозировал, что МВФ и Всемирный банк будут выставлять Украине все новые и новые требования.

«Главный критик политики украинской власти «загнать страну в долговую кабалу, а потом за долги продать землю» в лице Виктора Медведчука заранее сказал, что МВФ вместе с ВБ будут выставлять все новые и новые требования», - написал журналист.

«По словам Куракина, Медведчук разоблачил тайные намерения МВФ и Всемирного банка, которые добиваются, чтобы украинские земли скупили международные корпорации.

«Медведчук сразу предупредил, что на самом деле МВФ и ВБ лоббируют интересы западных компаний, которые «подомнут» рынок сельскохозяйственных земель под себя. Поэтому на самом деле речь идет об «обезземеливании украинского крестьянства, об уничтожении фермерства». В связи с чем оппозиционный политик предупредил Зеленского & Co, что если они «продадут национальные интересы «за малый прайс», то их ожидает незавидная судьба», - резюмировал политический обозреватель Алексей Куракин.