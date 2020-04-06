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Если власть экстренно не примет жестких мер, направленных на создание достаточного запаса зерна в Украине и ограничение его вывоза, то украинцев ожидает не только многократное повышение цен на хлеб, но и, возможно, настоящий голод. Об этом говорится в заявлении политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле напомнили, что с начала 2019/2020 маркетингового года по 11 марта Украина уже экспортировала 42,32 млн тонн зерна и зернобобовых, что на 24,5% больше, чем на ту же дату в предыдущем году.

«Из страны вывозится хлеб. За последнюю декаду марта средняя цена на пшеницу второго и третьего классов выросла на 400–500 грн/т. А это значит, что мука всех сортов подорожает на 500–600 грн/т, а хлеб – на 15–20% только из-за фактора роста цен. Но этот фактор не единственный и далеко не самый опасный», – заявили в ОПЗЖ.

В партии напомнили о прогнозах Института аграрной экономики, согласно которым в 2020 году объемы производства зерновых и зернобобовых культур в Украине составят 67,4 млн тонн (на 10,3% меньше урожая зерновых в 2019-м).

Кроме того, подчеркнули в ОПЗЖ, существует фактор коронавируса. «Три международные организации – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО) – предупредили об опасности мер, направленных на борьбу с пандемией, которые могут поставить под угрозу продовольственное снабжение, глобальную торговлю и продовольственную безопасность. Как указывается в совместном заявлении глав трех организаций, размещенном на сайте ФАО, в первую очередь риск касается сельхозсектора, пищевой отрасли и транспортного сектора», – говорится в заявлении.

Также, по мнению политсилы, нельзя забывать, что миллионы «заробитчан», покупавшие хлеб в Лиссабоне и Берлине, вернулись в Украину, и это неизбежно приведет к увеличению потребления продуктов в стране.

Кроме того, экономический кризис, тарифный геноцид и снижение покупательной способности населения приведут к изменению структуры потребления продуктов питания – повышению доли хлебобулочных и макаронных изделий, а все эти факторы работают на нехватку зерновых и повышение цен на них.

«Наши соседи, которые способны предвидеть и прогнозировать последствия, уже принимают меры. Министерство сельского хозяйства РФ сообщило о том, что в стране на срок до 1 июля текущего года вводятся квоты на экспорт пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. В Беларуси утверждены прейскуранты на крупы, и цена не меняется уже несколько лет независимо от спроса. По заверениям Минска, в стране накоплен запас, который позволит дожить до нового урожая. Украина на этом фоне массово распродает зерно, которое у нее охотно скупают», – подчеркнули в партии.

Как отметили в «Оппозиционной платформе – За жизнь», украинскую власть так ничему и не научили ни «дефицит гречки», ни продажа произведенных в Украине масок в начале пандемии.

«Вооруженные детской непосредственностью и верой в мудрость и доброжелательную помощь Запада, власть имущие производят впечатление людей, которые не учатся даже на собственных ошибках», – отметили в партии.

«Украинская власть должна немедленно отчитаться о нынешнем состоянии запасов зерна и условиях его хранения, начать переговоры о возможной закупке зерна у тех стран, которые могут поставить его нам, – Казахстана, Российской Федерации. Если сегодня государство не примет жестких и решительных мер, направленных на создание достаточного запаса зерна в стране и ограничение его вывоза, то нас ждет не только повышение цен на хлеб в несколько раз, но и, возможно, самый настоящий голод», – резюмировали в ОПЗЖ.
ForUm

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