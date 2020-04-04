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Председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук возмутился тем, что Министерство здравоохранения совместно с Министерством культуры опубликовало рекомендации для противодействия COVID-19 на украинском языке, а также на польском, татарском, венгерском и румынском. Материалы на русском языке среди них отсутствуют. 

«Это очередная циничная акция действующей власти во главе с президентом Зеленским, направленная на ограничение прав русскоязычных граждан. Более того, в условиях реальной угрозы жизни и здоровью людей это не только дискриминация миллионов граждан по языковому признаку, но и фактор, увеличивающий риск заражения”, - заявил Медведчук.

Политик подчеркивает, что в связи с особенностями проживания русскоязычных граждан (их плотным расселением) и тем, что значительная часть из них – это пожилые люди, перевод на русский язык должен был стать приоритетной задачей для власти.  Поэтому «Оппозиционная платформа – За жизнь» сделала перевод опубликованных рекомендаций на русский язык и распространит его среди миллионов наших граждан. И в дальнейшем приложит все усилия, чтобы русскоязычные граждане Украины получали всю необходимую информацию о борьбе с COVID-19.

«Мы требуем от власти прекратить языковую дискриминацию русскоязычных граждан и распространять материалы, способствующие защите от коронавируса, на русском языке, особый статус которого закреплен в статье 10 Конституции Украины: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», - заявил Медведчук, добавив, что президент Зеленский продолжает преступную политику Порошенко, в результате которой пытаются навязать всему народу идентичность, присущую только отдельной части населения страны. Народу, который говорит на разных языках, ходит в разные церкви, по-разному оценивает и чтит свою историю.

«Это путь в никуда, путь раскола и распада страны, вся ответственность за который ложится на президента Зеленского и его команду», - резюмирует Виктор Медведчук.
ForUm

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