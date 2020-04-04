Украинская телеведущая и журналистка Оксана Марченко высказалась относительно решения Верховной рады поддержать законопроект об открытии рынка земли. Об этом знаменитость написала на своей личной странице в «Инстаграм», передают goodnews.ua.

В частности, Марченко написала, что не любит обсуждать подобные темы, однако эта ее задела очень сильно. Оксана пишет, что пыталась понять, что «движет людьми, кроме стадного чувства, с таким упорством идущего на бойню?». «Эти люди не из Украины? Но я знаю: они точно выбраны украинцами на выборах. Они не будут здесь больше жить? У них нет детей? Им не жалко самого главного богатства украинцев — их земли, что они так яростно «проиграли» ее вчера в казино МВФ?», — пишет Марченко.

В то же время знаменитость напомнила украинцам, что люди, которые проголосовали за продаж земли, это те люди, которых они сами выбрали. При этом, Марченко задала риторический вопрос землякам: «Вы этого правда хотели? Или у вас есть деньги купить свою же землю обратно?». После этого, Оксана указала, что от этого цинизма и лжи по отношению к своему народу, у нее разрывается сердце. Марченко призналась, что вчера ночью она лежала и думала, что те, кто так же сильно, как она, любит свою землю, не смогут заснуть, узнав данную новость.

Жена Медведчука также указала, что теперь украинцам не страшен коронавирус, так как он не убьет нас, потому что завтра или через год под покровом ночи «депутаты под предводительством очередного Керманича проголосуют за продажу вас самих, с вашими детьми и родителями, если какому-то международному клубу понадобятся ваши тела или органы, например».В конце своего эмоционально поста Марченко указала, что эта перспектива не такая уж и фантастическая с учётом произошедшего этой ночью.

«Ответьте мне просто на один вопрос: вы правда это хотели?», — задалась вопросом кума российского лидера Владимира Путина. Replyua.net