«Слуги народа» пошли на сговор с Порошенко в обмен на закрытие уголовных дел против экс-президента. Так политический эксперт Евгений Пархоменко прокомментировал у себя в Facebook голосование Верховной Рады за закон о продаже земли.

«Знаете, что самое противное в истории с законом о продаже земли?

Слуги, во главе с Зеленским, так рвались угодить МВФ, который не постеснялся в трудную минуту выкручивать руки Украине, что пошли на прямой сговор с самим Порошенко, которого вот уже как больше года обещают посадить за совершенные преступления», - прокомментировал эксперт.

Пархоменко напомнил, что против Порошенко открыта целая серия уголовных производств, но теперь власть будет их закрывать.

«Зачем это самому Порошенко? Во-первых у Петра много земли, которую он успешно сможет приватизировать, а во-вторых против него открыта целая серия уголовных производств. И теперь мы увидим, как ГПУ-ГБР-НАБУ будут закрывать дела против Порошенко «из-за отсутствия состава преступления», - прогнозирует он.

«Поэтому, говоря языком Уголовного кодекса, новые «участники концессии» пошли на дело «по предварительному сговору» и «в составе организованной группы лиц».

Вот такой получился у Зе «приговор» для Петра», - иронически написал автор, напомнив фразу «Я – Ваш приговор», которую Зеленский сказал Порошенко год назад.

По словам Пархоменко, сейчас из-за жесткого разочарования происходит отток избирателей от Зеленского.

«Это сразу и ответ на вопрос: «почему происходит массовый отток избирателей от Зеленского к Медведчуку?» А потому что торговать родиной - это дело не популярное», - пояснил эксперт.

По словам Пархоменко, «слуги народа» пошли на сговор с Порошенко, потому что принятие закона о продаже земли блокировала «Оппозиционная платформа» Виктора Медведчука.

«Тем более что партия Медведчука около 3 месяцев блокировала распродажу земли, что крайне тяжело не заметить. Собственно, поэтому «слуги народа» и пошли на сговор с «Европейской солидарностью» Порошенко, потому что по-другому у них бы попросту не хватило голосов для этого закона. Нет больше монобольшинства», - констатировал он.

В то же время, Евгений Пархоменко отмечает, что Тимошенко и Ляшко – такие же прозападные политики, как «слуги народа» и «порохоботы».

«По идеологии они – такие же как «слуги народа» и «порохоботы», просто на данный момент их услуги оказались не востребованы МВФ», - резюмировал политический эксперт Евгений Пархоменко.