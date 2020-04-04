Внесение изменений в Конституцию Украины с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, прямо прописано в Минских соглашениях.
Об этом напомнил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о том, что Украина не намерена закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции и не ведет таких переговоров в рамках минского процесса.
Более того, отметил Медведчук, «парижское коммюнике, одобренное лидерами государств – участников "нормандской четверки"», содержит следующий пункт: «Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" (Н4) и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления – особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений" от 2015 года – для обеспечения его действия на постоянной основе».
Также народный депутат обратил внимание на необходимость закрепления особого статуса в Основном Законе страны.
«Кроме того, одним из правовых аспектов, законодательно регулирующих особый статус, является внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины (пункт 11 "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений"), поскольку в парижском коммюнике стороны специально подчеркивают в связи с особым статусом, что речь идет обо "всех правовых аспектах», а не каких-то отдельных», – подчеркнул Медведчук.
По мнению народного депутата, в существующих условиях закрепление особого статуса в Конституции Украины, выполнение Минских соглашений – это единственный способ прекратить конфликт на Донбассе.
«Это единственный способ установить мир, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс», – резюмировал Виктор Медведчук.
Ранее «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского объяснения причин, по которым Украина изменила свою переговорную позицию на заседании Трехсторонней контактной группы 26 марта.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время