Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось заручиться поддержкой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», возглавляемой Виктором Медведчуком, для того, чтобы обеспечить вотум недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Об этом написал английский эксперт Джеймс Шерр в своей статье «Конец мечты Зеленского», которую опубликовал эстонский аналитический центр «Международный центр обороны и безопасности».

«Чтобы обеспечить вотум недоверия своему очень уважаемому Генеральному прокурору Руслану Рябошапке, Зеленскому пришлось положиться на «Оппозиционную платформу – За жизнь», возглавляемую Виктором Медведчуком. Возможно, это объясняет, почему Зеленский не сделал ничего, чтобы помешать Медведчуку, когда тот с делегацией из шести депутатов приехал в Москву, чтобы вместе с Путиным заложить фундамент для нового межпарламентского органа по вопросам конфликта», – подчеркнул автор.

В свою очередь, на сайте Voice Of Europe в материале об украинско-российских отношениях отметили, что Владимир Зеленский негласно поддерживает возможность переговоров Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Депутат Виктор Медведчук из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» 10 марта посетил Москву с делегацией, которую лично приветствовал Владимир Путин. Партия Медведчука набрала 13% голосов на последних общенациональных выборах, оказавшись на втором месте после партии Зеленского «Слуга народа». Некоторые наблюдатели считают, что этот визит является прелюдией к давлению на Киев, чтобы тот договорился с Путиным. Сам Зеленский не высказывался о поездке, что само по себе может указывать на то, что он хотя бы негласно поддерживает возможность переговоров с Путиным», – подчеркнули в материале.