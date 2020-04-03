Единственный, кто высказался на тему абсурдности присоединения Киева к решению Евросоюза продлить санкции в отношении Минска – председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом в своем материале «Без денег нет любви. За что Киев обидел Лукашенко» написал журналист Максим Максимов.

«МИД Украины молчит «как рыба об лёд». Единственный, кто высказался на эту тему – глава «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук. Украинский политик, который не понаслышке знает о роли Лукашенко в попытках урегулировать гражданскую войну на Украине и весь украинский кризис, публично заявил: «Подобные враждебные действия по отношению к нашему ближайшему соседу можно воспринимать только как полную неадекватность власти и тех должностных лиц, которые отвечают за внешнюю политику стран»«, – отметил автор.

Кроме того, журналист подчеркнул, что Медведчук вспомнил очень важный момент в украинско-белорусских отношениях, а именно – торгово-экономическое сотрудничество, так как в этой категории Беларусь является одним из крупнейших партнеров Киева.

«Объем экспорта товаров Украины в Беларусь по итогам 2019 года составил 1,55 млрд долл. При этом объем импортируемых товаров за прошлый год составил 3,7 млрд долл. Беларусь поставляет в Украину 45% всех бензинов, около 35% дизельного топлива, 25% сжиженного газа, а также продовольствие, сельхозмашины и многие другие товары», – процитировал автор слова парламентария.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что санкции против Беларуси – это позор для украинской власти.