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Тема решения конфликта на Донбассе практически исчезла с повестки дня за последнее время. Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Великолепная четверка» на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

«Тема решения конфликта на Донбассе практически исчезла с повестки дня за последнее время. О теме мира и урегулирования конфликта напоминают только строки сообщений, что там погибли то с одной стороны, то со второй, и мирные жители страдают, и Вооруженные силы теряют людей. То есть получаем ситуацию, при которой продолжается конфликт на востоке, а мы в это время ждем и заняты, понятно, пандемией, и другими вопросами, в частности, выпрашивания денег у МВФ. И здесь я согласен с Виктором Медведчуком, что никаких контурных окреслень этого мирного плана у нас нет», – заявил Кацман.

В то же время он добавил, что украинский мирный план заключается в том, чтобы «пить кровь» мировому сообществу относительно Минских соглашений, под которым также стоит подпись Украины, а не использовать собственные силы и возможности.   

«Для Украины, которая сейчас будет страдать экономически от пандемии, мирное урегулирование вопроса на Донбассе очень необходимо. Был выработан механизм, инициатива оппозиционной фракции в украинском парламенте привела к тому, что создалась еще одна платформа, с которой можно контактировать на уровне «нормандского формата». Это блестящая возможность для окончания этого вопроса. То что мешало нашей власти не ждать 4 месяца, а проявить такие инициативы, чтобы стыдно стало другим сторонам, что они не успевают  за украинской властью. Такого мы, к сожалению, не дождались», – добавил Владимир Кацман и отметил, что нынешняя ситуация с коронавирусом может захлестнуть мирную инициативу, выбить ее из власти и процесс пойдет хаотическим путем.

Как известно, 12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция», которое возглавил Виктор Медведчук.

Этой идее – подключить парламенты Украины, России, Франции и Германии к мирному урегулированию на Донбассе – дал высокую оценку президент РФ Владимир Путин 20 декабря прошлого года, а уже 24 декабря состоялась встреча Виктора Медведчука и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.
ForUm

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