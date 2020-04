Объединение «Слуги народа» Зеленского и «Европейской солидарности» Порошенко говорит о том, что год назад украинцы поменяли «шило на мыло».

«Ребята, вам не кажется, что год назад мы поменяли «шило на мыло»? И голосование за продажу земли в Раде, где в экстазе слились «слуги» с партией Порошенко это наглядно показало», - пишет в своей колонке на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Александр Фомин.

Чтобы понять, who is who, Фомин предлагает сравнить идеологические позиции по главным вопросам – война на Донбассе, закон о русском языке, кредиты МВФ - и приходит к выводу, что нет никакой разницы между Зеленским и Порошенко.

«Война на Донбассе – при Зеленском продолжается точно так же, как при Порошенко. «Голос Сороса» и Тимошенко – такая же «партия войны», они тоже за «войну до победы», при условии, что воевать за них будут другие», - горько шутит журналист.

«Минские соглашения» - при Зеленском они точно так же не выполняются, как и при Порошенко. «Голос» и Тимошенко – тоже против «Минского протокола» и «Минска-2», - подчеркивает журналист.

«Кредиты МВФ – это в своем сериале Зеленский смело посылал Фонд, а в реальной жизни он прогнулся даже быстрее Порошенко», - делает вывод автор.

Если взять ключевые маркеры политической повестки, поясняет Фомин, такие как мир на Донбассе, выполнение «Минских соглашений», законы о языке и о среднем образовании, долговая кабала, «то среди крупных игроков только «Оппозиционная платформа» Медведчука выступает против диктата со стороны МВФ».

«Все остальные – «Слуги», партия Порошенко и т.д. – это один сплошной «одобрямс», - сделал вывод журналист.

Фомин обращает внимание, что и сами «слуги народа» назвали Виктора Медведчука и его партию главными противниками продажи украинской земли. «Главное, так считают и сами «слуги народа». Главный «слуга» Давид Арахамия несколько раз жаловался, что именно Медведчук & Co не дают принять закон о земле, подав > 3500 поправок», - напомнил он.

А вот с партией Порошенко, пишет Фомин, у «слуг» нет разногласий.

«Как мы увидели сами, с партией Порошенко по вопросу о продаже земли у «слуг МВФ» нет никаких разногласий», - подчеркнул журналист.

«Наконец, если говорить о перспективах, то да, Зеленский-Порошенко-МВФ-Сорос ситуативно выиграли, но стратегически есть надежда, что проиграли, потому что целый список нарушений поможет оппозиции оспорить закон в Конституционном суде», - прогнозирует политический обозреватель Александр Фомин.