Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина рассказал о том, почему голосовал за Максима Степанова на должность нового министра здравоохранения.

«А как должны действовать нормальные люди (а мы себя, «Оппозиционная платформа - За жизнь», считаем нормальными людьми, которые реализуют государственные интересы и государственную политику в интересах наших граждан), что в этой ситуации, которая сегодня разворачивается в Украине с развитием эпидемии коронавируса, на главной должности, которая сегодня обязана вести борьбу, здравоохранения будет отсутствовать первое лицо. Каким образом? Я сегодня не даю оценок профессиональным качествам господина Степанова. Просто если бы не было Степанова, Иванова, Сидорова на этой должности, было бы во много крат хуже, потому что отсутствие министра здравоохранения - это Бог с ним, что нет министра образования, а только исполняющий. У нас с образованием не все хорошо, а с исполняющим обязанности вообще ужас, я об этом неоднократно говорил. Но когда не будет министра здравоохранения, то это преступление», - сказал он.

«Мы никогда не голосовали за кадровые назначения этой власти, потому что мы не поддерживаем политику этой власти. А здесь мы проголосовали, это было решение стратегического совета, где мы сказали: мы должны поддержать кандидатуру, которую дает власть. Потому что эту кандидатуру дал президент, правительство, они несут за нее ответственность. И если бы мы не поддержали эту кандидатуру, то должность министра была бы вакантная, а это значит ослабило бы те мероприятия, которые должны сегодня реализовываться в интересах людей и быть направлены на борьбу с коронавирусом. Вот чем обоснованы наши действия», - резюмировал нардеп.

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины назначила нового министра здравоохранения. Им стал Максим Степанов – экс-губернатор Одесской области и медик по образованию.