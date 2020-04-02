Оголтелым русофобам и националистам не дает покоя гуманитарно-образовательный проект, в рамках которого телеканалы начнут транслировать видеоуроки для школьников в условиях карантина.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле напомнили, что пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры в Украине сделали невозможным нормальный учебный процесс для школьников и студентов, в связи с чем телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK приняли участие в проекте «Всеукраинская школа онлайн».

«Участие этих телеканалов крайне важно для реализации проекта, поскольку они являются самыми крупными и узнаваемыми среди тех, кто по просьбе президента Зеленского согласился пожертвовать своим эфирным временем в интересах украинских школьников и их родителей. Ведь транслировать видеоуроки не согласились ни "1+1", ни ТРК "Украина", ни СТБ, ICTV и "Новый"», – отметили в партии.

Однако, акцентировали внимание в ОПЗЖ, на сегодняшний день дети стали заложниками политических игрищ действующей власти, очередными жертвами борьбы со свободой слова.

«Лишение телеканала "112 Украина" цифровой лицензии уже сделало его недоступным для миллионов телезрителей, как и отключение NewsOne от кабельных сетей. Расправа власти над телеканалами бьет по наименее защищенным гражданам – тем, кто не может смотреть обучающие видео, как и телеканалы "112 Украина" и NewsOne, в сети Интернет», – подчеркнули в партии.

Кроме того, как отметили в политсиле, даже гуманитарно-образовательный проект не дает покоя оголтелым русофобам и националистам.

«Так, директор одной из частных львовских школ – "Будокан" – прямо запретил учителям и детям смотреть трансляции, которые будут идти на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ответом властей на такое заявление было молчание. Видимо, и. о. министра, которая, напомним, курировала конкурс детского рисунка на тему дивизии СС «Галичина», как и директор вышеуказанного учебного заведения, считает, что детям лучше быть необразованными, но "патриотичными"», – возмущены в ОПЗЖ.

В партии убеждены, что молчание власти по этому вопросу, который находится под прямым патронатом президента Украины Зеленского, напрямую указывает на ее слабость и неспособность организовать любой процесс без оглядки на позицию национал-радикалов.

«Также против трансляции уроков выступил националист из партии Порошенко Владимир Вятрович, заявив, что трансляция видеоуроков – это приучение к тому, что "капитуляция – это хорошо, а Россия – друг-союзник?". Позиция Вятровича представляет интерес для психиатров, но общая тенденция очевидна. Такой подход вполне укладывается в их политику оболванивания населения», – отметили в политсиле.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что борьба власти с инакомыслящими, независимыми журналистами и СМИ, которая изначально была аморальной и незаконной, сегодня обернулась против украинских детей, их права на получение знаний, их права на достойную жизнь. Наша партия категорически осуждает действия чиновников, ответственных за фактическое введение цезуры, запрещенной Конституцией Украины, и требует вернуть детям право свободно учиться, гражданам Украины – узнавать новости из независимых источников, а журналистам вернуть право на свободу слова», – подытожили в ОПЗЖ.