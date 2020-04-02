У нынешней власти вообще отсутствует обоснованная социально-экономическая политика. И даже введение чрезвычайной ситуации и карантина по всей территории страны не сподвигло Кабмин на разработку адекватной системы социальной защиты украинцев. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Парламентарий напомнил, что, по данным Госстата, по состоянию на 1 марта сумма задолженности по выплате зарплаты украинцам составила 3019,8 млн грн.

«Таким образом, задолженность по выплате зарплаты в Украине остается практически на прежнем высоком уровне. Власти преступно бездействуют, и это очевидно проявляется при анализе динамики задолженности, например, в сфере здравоохранения. По итогам февраля 2020 года, когда опасность пандемии коронавируса уже была официально возведена в ранг национальной угрозы, задолженность по зарплате медикам не только не снизалась, а, наоборот, возросла еще на 4,2% – до 16732 тыс. грн», – констатировал Медведчук.

Политик указал на очевидность того, что для сводного бюджета Украины это не такая уж большая сумма, а ее выплата убедила бы медиков: государство о них действительно заботится.

В связи с вышесказанным Виктор Медведчук предложил следующие неотложные меры:

– установить действенный контроль за погашением задолженности, это должно наконец-то стать неотъемлемой составляющей политики государства;

– государство не может и не должно заботиться об интересах внешних кредиторов больше, чем о законных интересах собственных граждан;

– погашение задолженности по зарплате в период карантина должно стать первостепенной задачей в рамках социально-экономической политики государства.

При этом, добавил парламентарий, необходимо признать, что у нынешней власти вообще отсутствует какая-либо проработанная и обоснованная социально-экономическая политика.

«Даже введение так называемой чрезвычайной ситуации и карантина по всей территории Украины не сподвигло Кабмин на разработку сколь-либо адекватной системы социальной защиты сограждан», – резюмировал Виктор Медведчук.