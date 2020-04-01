Вместо обеспечения возврата украинских товаров на рынки России и стран СНГ и развития отношений с ближайшими соседями Украины, наша страна присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«В условиях стремительно приближающегося мирового экономического кризиса и стагнации национальной экономики, которая усугубляется пандемией коронавируса, Украина жизненно заинтересована в развитии экономических и политических отношений с нашими ближайшими соседями, увеличении объемов торговли и внешнеэкономической кооперации. Для этого Украине следовало бы восстановить торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, взаимно отменив введенные ограничения экономической деятельности, тем самым обеспечить возврат украинских товаров на рынки России и стран СНГ, что является одним из пунктов Антикризисного плана, предложенного «Оппозиционной платформой – За жизнь», – сказал политик.

Вместо этого необходимого экономике Украины шага, продолжил Медведчук, наша страна присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси.

«Это такая благодарность за многолетние усилия Беларуси в организации и предоставлении переговорной площадки по урегулированию конфликта на Востоке Украины и демонстративный «крест» на Минских соглашениях?», – иронизирует народный депутат.

И это при том, отметил Виктор Медведчук, что Беларусь – один из крупнейших торгово-экономических партеров Украины.

«Так, объем экспорта товаров Украины в Беларусь по итогам 2019 года составил $1,55 млрд. При этом объем импортируемых товаров за прошлый год составил $3,7 млрд. Беларусь поставляет в Украину 45% всех бензинов, около 35% дизельного топлива, 25% сжиженного газа, а также продовольствие, сельхозмашины и многие другие товары», – перечислил парламентарий.

По мнению политика, подобные враждебные действия по отношению к ближайшему соседу Украины можно воспринимать только как полную неадекватность власти и должностных лиц, отвечающих за внешнюю политику страны.

«Возможно, после голосования за продажу украинской земли, которое состоялось под давлением и по указке Международного валютного фонда, украинская власть решила, что на международной арене Украине ниже уже падать некуда и приказы тех, кто осуществляет внешнее управление нашей страной, можно выполнять даже не за копейку, данную в долг, а просто по щелчку пальцев с Запада», – предположил нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.