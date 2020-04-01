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Сейчас самая настоящая «самоизоляция» - причем политическая, а не медицинская – начнется у Зеленского и остальных соучастников ночного голосования. Так телеведущий Денис Жарких у себя в Facebook прокомментировал голосование Верховной Рады за закон о рынке земли.

«От Зеленского массово отворачиваются те, кто еще год назад видел в нем «новое лицо» и надеялся вырваться из-под диктата «партии войны» во главе с Порошенко», - констатирует телеведущий.

«Смотрите, а ведь, по сути, и Зеленский, и Порошенко предали своих избирателей. Люди считают, что самая большая ошибка, которую мог совершить Зеленский – это пойти на союз с «порохоботами». Другие вторят им, поясняя, что прямо у нас на глазах происходит реставрация режима Порошенко», - привел телеведущий мнения украинцев по поводу совместного голосования «Слуги народа» и «Европейской солидарности».

«Сам Петро и его близкие больше года кричали, что к власти пришли «зрадники», а ночью как по команде проголосовали вместе со «зрадниками» и «клоунами», - обратил он внимание на противоречие в поведении фракции Петра Порошенко.

«Соросята» из «Голоса» - тут даже говорить не о чем, с самого начала как были иностранными агентами, так ими и остались. Какую им дали команду – так они и проголосовали», - пояснил телеведущий.

По словам Дениса Жарких, фракция Тимошенко подыграла власти, потому что депутаты от «Батькивщины» могли бы присоединиться к фракции Медведчука, которая блокировала трибуну, но не сделали этого.

«Тимошенко сыграла в стиле «не нашим, ни вашим». Судите сами, Тимошенко и компания могли хотя бы поддержать ОПЗЖ Медведчука, когда они блокировали трибуну. Очевидно же было, что врозь оппозиционные фракции не смогут противостоять», - раскрыл телеведущий подноготную поведения Тимошенко.

Денис Жарких напомнил, как глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия еще в феврале заявил, что именно партия Виктора Медведчука не дает власти продавить закон о продаже земли.

«Арахамия еще в феврале фактически прямо заявил об этом, когда сказал, что партия Медведчука не дает принять закон о земле, а Тимошенко & Co «слуги» всерьез не воспринимают из-за их малочисленности», - напомнил автор.

Жарких констатирует, что единственная парламентская фракция, которая последовательно выступает против распродажи земли – это «Оппозиционная платформа».

«ОПЗЖ – единственные, кто были и остались против распродажи землю в условиях кризиса и войны. Борьба продолжается – Медведчук и компания пообещали оспорить закон в Конституционном суде», - написал он.

«Вот такие знаковые голосования и показывают, кто у нас оппозиция, кто изображает оппозицию, потому что к корыту не пустили, а кто «на подтанцовке» у власти», - резюмировал телеведущий Денис Жарких.
ForUm

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