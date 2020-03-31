Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» из Верховной Рады прокомментировал то, что происходит в парламенте. Там продолжается третье за сегодняшний день заседание внеочередной сессии Верховной Рады Украины, и, по мнению политика, циничное, противозаконное голосование – свидетельство стремления «Слуги народа» угодить Международному валютному фонду.

Как отметил Медведчук, МВФ продолжает шантаж Украины, требуя принять закон о банковской деятельности и закон о земле.

С одной стороны, МВФ и мировые международные организации рассматривают вопрос оказания помощи странам, особенно развивающимся, в вопросе борьбы с эпидемией коронавируса. А с другой стороны – прикрываясь этой позитивной, светлой идеей относительно оказания помощи, Международный валютный фонд шантажирует Украину принятием данных законов.

«То, что происходило сегодня, в первую очередь свидетельствует: в Украине и в Верховной Раде развалилась коалиция. Развалилась коалиция, потому что, согласно Конституции, коалиция большинства, коалиция, которая насчитывает 226 и больше депутатов. Сегодня она не реализовала свое право ни один раз, потому что эту коалицию представляет в ВР фракция "Слуга народа". Эта фракция на сегодняшний день не голосовала, чтобы таким образом она могла набрать 226 и больше голосов. И те решения, которые принимались, они принимались в первую очередь с помощью других фракций», – отметил Медведчук.

«Как юрист я могу сказать, что однозначно у нас сегодня достаточно данных, чтобы обжаловать закон в Конституционном Суде. Власть пыталась нарушить и закон о Регламенте, и Конституцию еще в декабре месяце, когда игнорировались наши правки. А я напоминаю: наша партия внесла их – 3 399 – и настаивала на том, что каждая из этих правок должна быть рассмотрена, так как этого требуют закон о Регламенте и Конституция. И мы шли по этому пути рассмотрения, хотя власть, естественно, категорически против этого возражала. Но то, что произошло сегодня, – это, во-первых, то, что все происходит на внеочередном парламентском заседании, когда из обычного режима рассмотрения данного законопроекта мы перешли в режим третьего в течение дня внеочередного пленарного заседания. И то, что происходит уже 6-й час в парламенте, означает только одно: отсутствуют сегодня народные депутаты в том количестве, которое необходимо для рассмотрения любого вопроса. Я уже сказал – их меньше 226 в зале», – подчеркнул политик.

«Согласно разъяснению Конституционного Суда, Верховная Рада не может рассматривать ни один вопрос, если в зале присутствуют менее 226 народных депутатов. Их сегодня физически в зале 170–180 человек», – подытожил Медведчук.