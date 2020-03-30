Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук гораздо лучше президента Украины Владимира Зеленского понимает, как необходимо вести взаимоотношения от имени государства с Международным валютным фондом. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила народный депутат Украины V, VI и VII созывов Елена Бондаренко.

«Фонд готов отсрочить обязательства некоторых государств по оплате очередных долгов. Если сличать заявления Зеленского и сличать заявления Медведчука, выходит так, что Медведчук гораздо больше понимает в том, как нужно вести свои взаимоотношения от имени государства с подобными организациями. Сейчас МВФ готов пересматривать. Талант любого руководителя страны в том, чтобы добежать первым и договориться на наиболее выгодных условиях для страны, чем, в принципе, и должен сейчас заниматься в полной мере Кабинет Министров», – сказала Бондаренко.

По мнению политика, в сложившейся ситуации премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов и НБУ должны делегировать людей для срочного пересмотра условий погашения кредитов перед МВФ со стороны Украины.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Международный валютный фонд идет на открытый шантаж, вынуждая власть согласиться на его требования и принять законы в отношении банковской системы и в отношении продажи земель сельскохозяйственного назначения.

В свою очередь, ОПЗЖ разработала антикризисный план по борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии.

Также Виктор Медведчук заявлял, что руководство НБУ должно быть отправлено в отставку и привлечено к ответственности за разбазаривание золотовалютных резервов.