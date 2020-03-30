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Заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который был должен утром 30 марта рассматривать «антиколомойский» законопроект №3260, перенесли на 13:00 из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Егор Чернев.

«Рассмотрение закона о банках в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокировано. Кворума нет. Пока заседание не закрыли. Оно перенесено на 13.00», – написал он в Facebook.

По словам Чернева, на заседание не явились следующие депутаты:

Абрамович И.А. (ОПЗЖ)

Холодов А.И. (СН)

Палица И.П. (За будущее)

Николаенко А.И. (Батьківщина)

Репина Е.А. (СН)

Герега А.В. (За будущее)

Леонов А.А. (СН)

Устенко А.А. (СН)

Володина Д.А. (СН)

Казак Т.Р. (ОПЗЖ)

Кулинич А.И. (Довіра)

Ляшенко А.А. (СН)

Солод Ю.В. (ОПЗЖ)

Южанина Н.П. (ЕС)

Васильченко И. (Голос), нардеп лежит в больнице.

«Надеюсь, коллеги все же доедут и поддержат законопроект, который даст шанс Украине удержаться от дефолта. Призываю вас, друзья, помочь найти без вести пропавших наших коллег и убедить их приехать на работу в Комитет», - призвал нардеп.

Фото: Ярослав Железняк  
ForUm

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