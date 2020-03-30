Известный французский сайт гражданской журналистики Agora Vox дал оценку инициативе председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука о добавлении межпарламентского измерения к «нормандскому формату» (Россия, Германия, Франция, Украина), который является межправительственным процессом.

Напомним, идея Медведчука заключается в том, чтобы заручиться межпарламентской поддержкой решений в Нормандском и Минском процессах, касающихся особого статуса и выборов на Донбассе.

В публикации Кристеля Неана сообщается, что инициативу Виктора Медведчука поддержал президент России.

«Владимир Путин поддержал инициативу Виктора Медведчука о создании межпарламентской версии «нормандского формата», чтобы российские, французские и немецкие депутаты могли убедить своих украинских коллег в необходимости выполнения Минских соглашений», – сказано в статье.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что власть Украины продемонстрировала свое циничное отношение к жителям Донбасса в критической ситуации, прекратив пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств с территории ОРДЛО.

В свою очередь, пресс-служба «Оппозиционной платформы – За жизнь» выступила с заявлением, в котором сказано, что планы по искусственному отсечению Донбасса противоречат Конституции Украины и вредят мирному урегулированию.