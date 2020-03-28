также в разделеПолитика
Еще один народный депутат заразился коронавирусом 29
Медведчук представил антикризисный план по борьбе с коронавирусом 23
Зеленский назначил руководителей ВСУ и ООС 81
Одесский депутат Гиганов рассказал, что его возмущает в политике Зеленского 26
Зеленский: МВФ может увеличить размер кредитной программы до $8 млрд 23
Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник 24
Проект «консультативного совета» обсуждали в «нормандском формате» 39
Медведчук: Медработникам, задействованным в борьбе с пандемией, необходимо доплачивать 300% от зарплаты 16
Журналист: Благодаря Медведчуку все 8 тысяч человек, прилетевших сегодня, проверят на коронавирус прямо в аэропорту 107
Медведчук: Украина не может рассчитывать на помощь МВФ 40
ТКГ провела заседание в формате видеоконференции, никаких документов не подписывали 1862
Зеленский призвал нардепов собраться в субботу на внеочередное заседание ВР 34
«Слуга народа» отказалась от госфинансирования 29
Разумков сомневается, что Рада сможет работать в режиме видеоконференции 21
Кабмин ликвидировал агентства спорта и развития молодежи 39
Журналист: Экспресс-тесты для приехавших – наконец-то, у власти хватило ума послушать профессионалов 162
Шмыгаль о VIP-палатах: Кабмин никаких указаний не давал 24
Раду хотели собрать на стадионе, но передумали 65

Назначение Любомиры Мандзий на пост и. о. министра образования – это пощечина для власти и очередная демонстрация того, что к управлению Украиной допущены случайные люди и непрофессиональные конъюнктурщики.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Парламентарий напомнил, что 25 марта Кабмин Украины назначил исполняющей обязанности министра образования Любомиру Мандзий, которая в 2018 году возглавляла департамент образования Львовской ОГА и организовывала конкурс рисунка, проводившийся с целью создания героического образа дивизии СС «Галичина».

Такие действия, указал Медведчук, прямо противоречат Закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

«Кабинет министров Украины несет полную политическую ответственность за назначение Мандзий на этот пост, на котором она получает право управлять образованием и воспитанием школьников и студентов на национальном уровне. Подобное назначение – пощечина для власти и очередная демонстрация того, какие непрофессиональные конъюнктурщики и случайные люди допущены к управлению страной», – заявил народный депутат.

Виктор Медведчук уверен, что Кабинет министров должен немедленно уволить Мандзий с занимаемого ей поста.

Ранее Медведчук заявил, что украинская власть, предложив уничтожать книги, переплюнула нацистскую Германию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1399 грн.
60
Теги