Назначение Любомиры Мандзий на пост и. о. министра образования – это пощечина для власти и очередная демонстрация того, что к управлению Украиной допущены случайные люди и непрофессиональные конъюнктурщики.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Парламентарий напомнил, что 25 марта Кабмин Украины назначил исполняющей обязанности министра образования Любомиру Мандзий, которая в 2018 году возглавляла департамент образования Львовской ОГА и организовывала конкурс рисунка, проводившийся с целью создания героического образа дивизии СС «Галичина».

Такие действия, указал Медведчук, прямо противоречат Закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

«Кабинет министров Украины несет полную политическую ответственность за назначение Мандзий на этот пост, на котором она получает право управлять образованием и воспитанием школьников и студентов на национальном уровне. Подобное назначение – пощечина для власти и очередная демонстрация того, какие непрофессиональные конъюнктурщики и случайные люди допущены к управлению страной», – заявил народный депутат.

Виктор Медведчук уверен, что Кабинет министров должен немедленно уволить Мандзий с занимаемого ей поста.

Ранее Медведчук заявил, что украинская власть, предложив уничтожать книги, переплюнула нацистскую Германию.