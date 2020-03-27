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Разработанный ОПЗЖ Антикризисный план для предотвращения национальной катастрофы предусматривает целый ряд мер. В сфере здравоохранения это, в частности, установление обязательной доплаты в размере 300% от заработной платы медработникам, задействованным в борьбе с пандемией. Об этом сообщил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Кроме того, согласно этому плану, необходимо гарантировать и реализовать безотлагательную медицинскую помощь всем гражданам Украины, как того требует статья 49 Конституции Украины. Для этого надо организовать тестирование людей на коронавирус во всех регионах страны и обеспечить медучреждения необходимыми средствами, препаратами и оборудованием.

Помимо этого, отметил Медведчук, необходимо остановить реализацию преступной медицинской реформы «имени Порошенко – Супрун», а также закрытие больниц и медучреждений.

Ранее сообщалось, что ОПЗЖ требует от власти реализовать Антикризисный план для предотвращения национальной катастрофы.

Также Виктор Медведчук заявлял, что некоторые ограничения в связи с борьбой с коронавирусом могут оказаться опаснее самой болезни.
ForUm

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