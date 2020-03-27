Украинская власть продемонстрировала преступную халатность, не организовав проверку на коронавирус для прибывших из-за границы. Так журналист Юрий Лукашин в своей колонке на сайте «Корреспондент» прокомментировал объявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина с пятницы, 27 марта, закрывает все границы на въезд и выезд.

Лукашин пишет, что только за один день 27 марта в аэропорт «Борисполь» прибудет 7647 человек, а всего поток прибывших из-за границы за март месяц оценивается на уровне 2000 000. И хотя премьер Денис Шмыгаль признал на заседании Кабмина, что единственный источник коронавируса – это поток граждан из-за рубежа, власть до последнего момента ничего не делала.

«Вообще, надо сказать, что прямо на наших с вами глазах была продемонстрирована то ли вопиющая тупость и преступная халатность, то ли умышленное злодеяние против миллионов граждан своей страны. А может быть и то, и другое вместе взятое», - так журналист охарактеризовал поведение власти.

«Что ж вы все это время допускали такие потоки народу из эпицентров заразы и ничего в отношении этого рискового контингента даже не предпринимали?», - с возмущением написал журналист.

Как пишет Лукашин, исправить ситуацию удалось только после того как Госпогранслужба начала проводить экспресс-тесты прямо в аэропорту.

«Переломить ситуацию, когда единственный источник коронавируса – это приехавшие из-за рубежа, на практике удалось только благодаря Виктору Медведчуку, когда глава политсовета ОПЗЖ потребовал от власти проводить экспресс-тесты прямо в аэропорту – потому что только это и есть единственный способ остановить распространение пандемии. Тесты – если человек болен, то фиксация всех его контактов – и изоляция до полного лечения.

В итоге, приходит к выводу Юрий Лукашин, до того как с подачи Виктора Медведчука начали прямо в аэропорту проводить экспресс-тесты, все действия Зеленского & Co вообще не имели никакого смысла.

«Ну, а до того, как Госпогранслужба с подачи Медведчука начала проводить эти экспресс-тесты, все телодвижения Зеленского и компании вообще не имели никакого смысла и осознанного направления», - заключил журналист.

По словам Лукашина, только один этот штрих наглядно показывает, чем профессионалы в государственном управлении отличаются от дилетантов при власти.

«Заробитчане и прочие приехавшие из-за кордонов просто разъезжались по стране, распространяя инфекцию вширь и вглубь. Словом, такой вот один небольшой штрих про то, чем профи в госуправлении отличаются от начинающих самоучек-дилетантов», - сделал вывод журналист Юрий Лукашин.