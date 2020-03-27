МВФ осуществляет прямое внешнее управление Украиной, привычно используя циничные методы даже сейчас, в условиях пандемии, когда из-за непродуманной и непрофессиональной политики власти экономика и финансовая система нашей страны оказались на грани коллапса. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Парламентарий напомнил о заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, сообщившей, что для достижения окончательных договоренностей о новой программе расширенного финансирования для Украины необходимо принять закон о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и завершить принятие земельной реформы.

«Международный валютный фонд осуществляет прямое внешнее управление Украиной привычными для него циничными методами. Осуществляет даже сейчас, когда Украина столкнулась с последствиями непродуманной и непрофессиональной политики власти, многократно усугубляющимися пандемией коронавируса, когда экономика и финансовая система нашей страны оказались на грани коллапса. В этой ситуации Международный валютный фонд идет на открытый шантаж, вынуждая власть согласиться на его требования и принять законы в отношении банковской системы и, главное, в отношении продажи земель сельскохозяйственного назначения», – заявил Виктор Медведчук.

Народный депутат напомнил, что ОПЗЖ выступает категорически против продажи земли, а также делала и делает все возможное для того, чтобы закон, который разрешит разворовывание земель, не был принят.

«Нашу позицию разделяют и поддерживают граждане Украины – более 70% из них выступают категорически против продажи земли. Несмотря на это украинская власть, находящаяся под жестким внешним управлением и фактическим контролем МВФ, продолжает продавливать это решение, по сути уничтожающее страну», – подчеркнул Медведчук.

Политик также отметил, что МВФ даже в ситуации глобального кризиса в который раз продемонстрировал готовность использовать проблемы своего «партнера» для достижения собственных целей.

«Очевидно, что Украина не может рассчитывать на помощь Международного валютного фонда, поэтому вести такие переговоры власть должна с Российской Федерацией, Китаем, другими странами, которые такую помощь могут оказать. Это единственный реальный выход, который позволит спасти Украину и вывести ее из сложнейшей экономической и социальной ситуации», – резюмировал Виктор Медведчук.