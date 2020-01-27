В Харькове представители национал-радикальных движений «Правый сектор» и «Нацкорпус» избили участников акции, которые вышли на мирный протест в защиту права детей учиться на русском языке. Националисты также применили против протестующих газовые баллончики.

Об этом говорится на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«27 января «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» проводила у стен Харьковской облгосадминистрации митинг в поддержку русского языка, его защиты и развития, выступая против принятого Верховной Радой дискриминационного закона "О полном общем среднем образовании"… прямо нарушающего статьи 10, 11, 22, 24, 53 Конституции Украины, которые предусматривают право на свободное развитие, использование и защиту русского языка в Украине, на получение образования на родном языке, на развитие языковой самобытности национальных меньшинств», ‒ сообщили в партии.

Как отметили представители политсилы, участники мирной акции, в том числе женщины и пожилые люди, сразу же подверглись нападению со стороны радикалов.

«Участники митинга, среди которых были женщины и пожилые люди, подверглись нападению с применением физической силы, их травили газом, применив газовые баллончики…» – говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ также подчеркнули: в результате нападения пострадали организатор акции ‒ руководитель Харьковской городской организации «Оппозиционной платформы – За жизнь» Андрей Лесик, другие участники митинга и один полицейский.

Однако, несмотря на очевидные противоправные действия национал-радикалов, никто из нападавших не был задержан.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует открытия уголовного производства по факту нападения на участников мирной акции, проходившей в соответствии с законодательством и направленной на отстаивание конституционного права украинцев на свободное развитие, использование и защиту русского языка», – резюмировали в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Напомним, представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» уже заблокировали подписание закона «О полном общем среднем образовании» и заявили, что буду добиваться его отмены.