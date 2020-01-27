Евросоюз не должен был заставлять Украину выбирать между ЕС и Россией. Об этом заявил экс-президент Европейского экономического и социального союза Анри Малосс во время презентации «Парламентского измерения «Нормандского формата» на встрече с членами Сената Франции, депутатами Национального Собрания и представителями дипломатических и деловых кругов Франции, 112 Украина.

«Этот кризис, в частности, вызван и тем, как вела себя Европа. То есть, Европа тоже частично несет ответственность за то, что это возникло. И поэтому Европа просто должна работать над решением возникшего кризиса. В чем состоит ее ответственность? В том, как я уже сказал, что она заставила Украину встать перед этим совершенно безумным, невозможным выбором. И на самом деле нужно было вместо того, чтобы заставлять Украину выбирать между сближением с ЕС и своими отношениями с Россией, нужно было стремиться к заключению трехстороннего партнерства. То есть, нужно было обязательно сделать такое партнерство, чтобы ЕС сотрудничал с Украиной, но при этом чтобы Украина могла сохранить свои традиционные отношения, в том числе экономические отношения, все остальные, с Россией. Поэтому, на самом деле, нужно было стремиться не к противопоставлению, а к объединению, и я считаю, что в этом процессе должны участвовать также гражданское общество и экономические круги. Они все должны сделать усилия», - сказал он.

«Я думаю, что обязательно должна быть в этом решении политическая составляющая, и существует, действительно, Нормандский формат, это уже было большим прогрессом в решении ситуации. Я считаю, что тот путь, та инициатива, которую предлагает Виктор Медведчук, - это совершенно блестящая идея, - это создать парламентское изменение этого Нормандского формата. И, как я уже сказал, я лично считаю, что нужно подключить сюда гражданское общество и экономические круги, чтобы все это вместе нам позволило создать новый подход, новое видение для нахождения пути выхода из этого кризиса. И я считаю, что Европа, ЕС – она должна строить партнерство, включая Россию. То есть, партнерство со странами Восточной Европы и с Украиной она должна строить совместно с Россией, а не противопоставлять позицию России. И, конечно, необходимо подключать все составляющие – политическую, экономическую и гражданское общество», - подчеркнул Малосс.