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Мы видим выражение доброй воли Украины и России, но важно, как это конкретизируется в действиях. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи Франции Рене Денеси во время брифинга после презентации «Парламентского измерения «нормандского формата» на встрече с членами Сената Франции, депутатами Национального собрания и представителями дипломатических и деловых кругов Франции, сообщает 112 Украина.

«Сигналы, которые я вижу, положительные сигналы, это прежде всего обмен пленными, который произошел. Мы также видим, что с обеих сторон есть выражение доброй воли, но нужно посмотреть, как это выражение доброй воли конкретизируется в действиях», - сказал он.

Напомним, 23 января председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук провел в Париже презентацию «Парламентского измерения «нормандского формата», где встретился с членами Сената Франции, депутатами Национального собрания и представителями дипломатических и деловых кругов Франции.
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