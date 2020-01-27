Президент Владимир Зеленский и компания продолжают порочную политику режима Петра Порошенко. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал доктор юридических наук, народный депутат от партии «Опозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин, сообщает NEWSONE.

По его словам, у новой украинской власти та же риторика, те же действия, те же обещания, которые давал и Порошенко — и никакого прогресса.

«Власти выгоден этот конфликт. И прежней власти, и нынешней. И их заокеанским хозяевам тоже. Люди им не нужны. Им нужны территории», - считает Кузьмин.

По мнению народного депутата, за красивыми лозунгами нет ничего конструктивного. Вот оппозиция и взяла инициативу в свои руки.

«Сегодня оппозиция делает гораздо больше для разрешения конфликта, чем власти. И последние инициативы Виктора Медведчука яркий тому пример. Уже создано межфракционное объединение в Раде и межпарламентское объединение Нормандской четвертки. Ведь Украина является парламентской-президентской, а не президентской республикой, а значит, вопросы войны и мира должен решать парламент, а не чиновники Офиса президента», - подчеркивает парламентарий.

«Виктор Медведчук сейчас проводит переговоры о совместной работе с лидерами парламентов Франции и Германии. На очереди Госдума России. Скоро вы увидите реальные результаты этой работы», - добавляет политик.

Что касается перспективы в объединении планов Медведчука и Зеленского, то он считает, что это было бы лучшим развитием событий.

«Если бы власть и оппозиция объединили свои усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, конфликт был бы уже давно разрешен. К сожалению, Украиной руководят инфантильные и политически незрелые люди, не способные на принятие волевых решений. Но, как говорится, надежда умирает последней. А значит, будем ждать объединения усилий и скорейшего решения конфликта на Донбассе в интересах всего украинского народа», - резюмировал Кузьмин.