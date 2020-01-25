Конфликт на Донбассе должен решаться между Украиной и Россией. Об этом заявил граф Петр Шереметьев во время брифинга после презентации «Парламентского измерения «нормандского формата» на встрече с членами Сената Франции, депутатами Национального собрания и представителями дипломатических и деловых кругов Франции.

Об этом сообщает 112.ua.

«Я хочу вам сказать, что это необходимое решение согласиться. Невозможно допускать убитых в таких важных местах мира и чтобы там продолжалась война и убивали людей. Я, как патриот России, как патриот Украины, как патриот Франции, мечтаю, чтобы люди, которые сидят и решают такие вопросы, спохватились и решили, как это все закончить и помочь всем этим странам дружить», - сказал он.

«Не позволять никаким другим странам, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту, местам, к этим странам, вмешиваться в эти вопросы. Оставьте украинцев, россиян решить эти вопросы между собой. Они же должны жить вместе еще много веков, поэтому нам не нужна ни Голландия, ни Испания, ни ЕС, чтобы решать эти вопросы. Нужно это решать «между нами, девушками», - подчеркнул граф.

Напомним, 23 января председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук провел в Париже презентацию «Парламентского измерения «нормандского формата», где встретился с членами Сената Франции, депутатами Национального собрания и представителями дипломатических и деловых кругов Франции.