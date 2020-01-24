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Члены партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» всегда выступали и будут выступать против кабального договора о зоне свободной торговли с ЕС, который был навязан Украине в 2014 году.

Об этом сказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя заявление Давида Арахамии, выступившего против гармонизации украинского законодательства с нормами Евросоюза.

Как отметил Виктор Медведчук, Украине надо создавать свои правила игры и использовать собственные конкурентные преимущества.

По словам оппозиционного политика, именно договор о зоне свободной торговли с ЕС принес украинскую экономику в жертву чужим правилам, невыгодным для нашей страны.

«Вместо того чтобы играть по чужим правилам, Украине надо создавать свои правила игры, использовать собственные конкурентные преимущества. А договор о зоне свободной торговли с ЕС, против подписания которого как кабального для Украины выступал я и мои единомышленники, принес украинскую экономику в жертву чужим и невыгодным для нас правилам, поставил крест на многих конкурентных преимуществах нашей промышленности, прежде всего ‒ высокотехнологичных отраслей», – подчеркнул парламентарий.

Виктор Медведчук также отметил, что во время встречи в Сенате Франции с депутатами  верхней и нижней палат парламента ему удалось представить свою позицию ‒ за свободную торговлю со странами Евросоюза, но против кабального договора о зоне свободной торговли с ЕС.

«Во время встречи в Сенате Франции с депутатами  верхней и нижней палат парламента я представил объективные аргументы в поддержку нашей позиции‒ за свободную торговлю со странами Евросоюза, но против кабального договора о зоне свободной торговли с ЕС, который был навязан Украине в 2014 году. Этот договор должен быть пересмотрен. И то, что представители власти сегодня, прислушавшись к доводам, которые мы приводим еще с 2012 года, начали признавать этот факт, внушает оптимизм и надежду», – резюмировал нардеп.

Напомним,  председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что украинская власть должна пересмотреть условия договора о зоне свободной торговли с Евросоюзом, если хочет повысить доходную часть бюджета Украины.
ForUm

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