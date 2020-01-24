«Медведчук весело троллит Зеленского и «слуг Сороса», - написал телеведущий у себя в Facebook.

Жарких пишет, что члены французского Сената и депутаты Национального собрания присоединились к инициативе Виктора Медведчука «Межпарламентский диалог», заседание которого состоялось в Париже.

«Зеленский и компания в Давосе в стиле «Же не манж па сис жюр» просят взять Украину в Европейский Союз. А на мероприятие «Межпарламентский диалог» к Медведчуку пришли сенаторы и депутаты Франции – члена ЕС – чтобы участвовать в его инициативе «Межпарламентский диалог во имя мира», - прокомментировал телеведущий мероприятие Медведчука в Париже с участием французских сенаторов и депутатов.

«Суть идеи - создать парламентское измерение «нормандского формата», т.е. объединить европейских депутатов и сенаторов вокруг выполнения «Минских соглашений», - пояснил автор.

По словам Дениса Жарких, эта ситуация показывает, как Европа по-разному относится к украинским политикам.

«И эта картинка выглядит очень контрастно. А самое главное, показывает, как Европа по-разному относится к украинским политикам. Пока «зеленые» просят «подайте, кто сколько может», сами европейские политики идут на мероприятие Медведчука. Кто диктует правила, а кто на поводу идет?», - задается вопросом телеведущий Денис Жарких.

Виктор Медведчук создал и возглавил депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция» в ноябре 2019 года.

20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге Владимир Путин в ходе встречи с Виктором Медведчуком поддержал инициативу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

Владимир Путин дал высокую оценку идее Медведчука подключить парламенты Украины, России, Германии и Франции к урегулированию конфликта на Донбассе.

«Хорошая идея. Я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали», - заявил президент Российской Федерации.

Спустя несколько дней глава политсовета партии «Оппозиционная платформа За жизнь» Виктор Медведчук и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин провели встречу, в ходе которой была высказана всесторонняя поддержка реализации Минских договоренностей в рамках «нормандского формата».