Украинский политик Виктор Медведчук в Сенате Франции запустил парламентское измерение «нормандского формата» с участием депутатов и сенаторов парламента Франции. Об этом у себя в Facebook написал политический обозреватель Александр Фомин.

«Медведчук в Париже вместе с французскими сенаторами и депутатами Национального собрания проводит встречу «в нормандском формате», - пишет журналист в Facebook.

«В смысле, только что в Люксембурском дворце запустили парламентское измерение «нормандского формата» с участием Франции», - уточнил он.

Фомин напоминает, что российский президент Владимир Путин в декабре поддержал инициативу Виктора Медведчука объединить депутатов Украины, России, Франции и Германии в рамках инициативы «Межпарламентский диалог ради мира», чтобы вместе работать над выполнением «Минских соглашений».

«Цель понятна - выполнение «Минских соглашений», об этом Медведчук говорил еще в декабре на встрече с Путиным - и Путин его план поддержал», - напомнил журналист.

Фомин пишет, что Виктор Медведчук на встрече в Сенате Франции начал операцию «Принуждение к Минску», пока «зеленые квн-щики» развлекают участников форума в Давосе.

«Пока «зеленые квн-щики» развлекают серьезных дядей в Давосе, по факту Медведчук начал операцию «Принуждение к Минску».

«Зеленым» приготовиться - для них наступают жаркие времена. То время, когда они безнаказанно могли вешать свою лапшу и ничего не делать, прошло», - резюмировал политический обозреватель Александр Фомин.

В ноябре 2019 года глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук создал депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция».

20 декабря 2019 года российский президент Владимир Путин во время встречи с Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге поддержал инициативу украинского политика создать парламентское измерение «нормандского формата».

Владимир Путин дал высокую оценку идее Медведчука подключить парламенты Украины, России, Германии и Франции к урегулированию конфликта на Донбассе.

«Хорошая идея. Я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали», - заявил президент Российской Федерации.

После этого глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин провели встречу, в ходе которой была высказана всесторонняя поддержка реализации Минских договоренностей в рамках «нормандского формата».