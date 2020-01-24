Члены Сената и Национального собрания Франции (Национальной ассамблеи) с большим интересом отнеслись к идее «Парламентского измерения "нормандского формата"» и выразили готовность подключиться к работе, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. Об этом рассказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук после презентации во Франции инициативы относительно создания объединения парламентариев стран – участниц «нормандского формата», призванного способствовать восстановлению мира на Востоке Украины.

23 января председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил Париж, где встретился с депутатами верхней и нижней палат парламента Франции, дипломатами и представителями деловых кругов страны. Как отметил Виктор Медведчук, встреча в Люксембургском дворце была весьма результативной.

«Интерес огромный… И это, безусловно, и радует, и вдохновляет. И мы считаем, что та инициатива, которая была зарегистрирована в парламенте, в Верховной Раде Украины – создание межфракционного депутатского объединения, – она имеет право на существование, и эти идеи интересны», – сказал Виктор Медведчук журналистам после состоявшейся встречи.

Он также отметил, что была очень конструктивная беседа с сенаторами и депутатами Национального собрания Франции и многие уже готовы подключиться к работе.

«Более того, мы уже сегодня знаем о том, что реализацию инициативы, которая была зафиксирована в парламенте Украины, о создании межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция" поддерживают и готовы в этом участвовать около 40 сенаторов и 26 депутатов Национального собрания Франции», – рассказал политик.

Он также отметил, что у парламентариев Франции было немало вопросов к украинским депутатам, которые касались не только мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе, предложенного партией «Оппозиционная платформа – За жизнь». Французские депутаты также интересовались тем, как украинская оппозиция оценивает ситуацию на Востоке Украины после парижской встречи в «нормандском формате», состоявшейся 9 декабря.

Как считает Виктор Медведчук, если говорить о выполнении того, о чем договорились в Париже 9 декабря, то, кроме обмена, больше никаких шагов, направленных на реализацию достигнутых соглашений, не было. Он отметил, что не было ни разведения сил по всей линии соприкосновения, ни прекращения огня, нет продвижения в имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

По мнению Виктора Медведчука, дать новый импульс реализации Минских соглашений может диалог парламентариев Украины, России, Франции и Германии.

Политик рассказал, что уже на следующей неделе планируется встреча в Германии, с депутатами Бундестага, и выразил надежду, что идея «Парламентского измерения "нормандского формата"» будет так же положительно воспринята и в Германии, еще одной стране ‒ участнице «нормандского формата».

«Мы будем продолжать вопрос организации межпарламентского измерения "нормандского формата", потому что эта идея сегодня была встречена фактически на ура представителями и Сената, и Национального собрания. И считаю, что этот диалог надо продолжать для того, чтобы оказать помощь главам государств "нормандской четверки" в достижении и более эффективной реализации нормандских соглашений», ‒ отметил Виктор Медведчук. Он проинформировал, что запланирована также отдельная встреча с депутатами Государственной Думы РФ, а после – общая встреча с парламентариями всех стран «нормандской четверки».