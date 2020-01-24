23 января в Люксембургском дворце председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», председатель межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция» Виктор Медведчук презентовал депутатам верхней и нижней палат парламента Франции план мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

«Я принимаю непосредственное участие в вопросах мирного урегулирования с мая 2014 года, когда этот конфликт только зарождался. Первые шаги, которые были сделаны еще до господина Порошенко и уже при его президентстве, могли не допустить массового кровопролития, которое имело место вот в те месяцы лета 2014-го, особенно в июле и в августе», ‒ заявил Виктор Медведчук в ходе обсуждения «Парламентского измерения "нормандского формата"».

Украинский оппозиционный политик рассказал, что было сделано для того, чтобы урегулировать конфликт мирным путем: «Мы тогда организовали встречу Трехсторонней контактной группы с представителями ОБСЕ в Донецке, и провели две встречи с представителями Донецка и Луганска, и установили перемирие и прекращение огня. Однако господин Порошенко тогда принял решение продолжать проводить Антитеррористическую операцию и возобновил боевые действия, которые, собственно, повлекли те тяжкие потери, которые отмечаются сегодня всеми международными организациями. И только в сентябре были заключены уже, после этих двух месяцев кровопролития, первые Минские соглашения… А потом уже с участием глав государств "нормандского формата"… был заключен протокол о комплексе мер по выполнению Минских соглашений уже в феврале 2015 года».

Именно Минские соглашения, по мнению Виктора Медведчука, являются незыблемым фундаментом, основой для установления мира в Украине.

Политик выразил благодарность французским парламентариям за поддержку его миротворческой инициативы. Он также особо поблагодарил Францию за содействие в проведении «нормандской встречи» в декабре прошлого года.

«Но сегодня есть много вопросов и по поводу той ситуации, которая складывается уже после 9 декабря», ‒ с сожалением отметил политик.

Виктор Медведчук особо остановился на договоренностях, которые были достигнуты в ходе той встречи: «На "нормандском формате" 9 декабря, согласно парижскому коммюнике, была высказана позиция относительно того, что должен быть введен режим, строгий режим прекращения огня. Был решен вопрос по поводу обмена "всех установленных на всех установленных", а также были решены вопросы того, что "формула Штайнмайера", механизм выполнения Минских соглашений должен быть имплементирован в украинское законодательство».

Однако, отметил политик, «несмотря на то, что прошло больше месяца, все эти вопросы (кроме обмена и освобождения людей, что является однозначно очень важным, актуальным и необходимым, так как люди вернулись домой, в семьи), остаются нереализованными».

Виктор Медведчук рассказал, что режим прекращения огня не установлен и обстрелы как с одной, так и с другой стороны продолжаются. За прошлый год потери с одной и с другой стороны, согласно официальным данным, составили 264 человека убитыми и 625 ранеными. Среди мирного населения: погибли 17 человек и 41 ранен. И все это продолжается ежедневно, в январе 2020-го тоже. Вот последние официальные сводки с украинской стороны: вчера один человек погиб и один ранен.

«То есть то, что было решено, к сожалению, сегодня не реализуется. И мы считаем, парламентарии, оппозиционеры, что большая вина в этом действующей власти, которая пока не приступила к реализации Минских соглашений», ‒ подытожил Медведчук.

Отметим, в ходе дискуссии президент Европейского экономического и социального совета Анри Малосс заявил: «Тот путь, та инициатива, которую предлагает Виктор Медведчук, – совершенно блестящая идея».

В обсуждении «Парламентского измерения "нормандского формата"» приняли участие: сенатор Франции от партии «Республиканцы» Себастьян Моран, президент Европейского экономического и социального совета (2013‒2015 гг.) Анри Малосс, сенатор Франции от партии «Республиканцы» Жоэль Гаро-Майлам, сенатор Франции, бывший министр обороны Жерар Лонге, депутат Национальной ассамблеи Рене Денеси, депутат Национальной ассамблеи Наталья Пузыреф, депутат Национальной ассамблеи Жак Море, сенатор Франции Клодин Кауфман, бывший сенатор Франции Ив Поззо ди Борго, депутат Национальной ассамблеи, председатель комитета по вопросам финансов Эрик Вёрт, сенатор Франции Жан-Луи Массон, председатель комитета по вопросам по европейским делам Национальной ассамблеи Сабин Тиле, французский депутат Мари-Франс Лёро.

Напомним, в июле 2019 года Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе, который был разработан им и стал частью программы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». На этой презентации присутствовали представители всех фракций, представленных во вновь избранном Европейском парламенте.

Идея межпарламентского диалога ‒ диалога между парламентариями Украины, России, Германии и Франции ‒ получила высокую поддержку президента России Владимира Путина и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина во время их личных встреч с Виктором Медведчуком в декабре 2019 года.